Barrow vs Bolton Wanderers

Incredibile disavventura per l'attaccante del Bolton: infortunio alle costole provocato da uno starnuto troppo forte.

Un incredibile quanto bizzarro infortunio ha impedito a Victor Adeboyejo di essere convocato e di prendere parte all'ultimo match ufficiale del Bolton.

La formazione che milita in League One - la terza divisio e inglese - si è imposta per 3-2 sul campo Barrow nonostante l'assenza del suo attaccante.

Adeboyejo, infatti, è stato estromesso dal match a causa di un infortunio di fatto senza precedenti nella storia del calcio.