Addio al Guangzhou FC: l'ex squadra di Lippi e Cannavaro esclusa per motivi finanziari

La squadra di maggior successo della Cina è stata esclusa dai campionati professionistici a causa di debiti finanziari.

Il Guangzhou FC, un tempo conosciuto come Guangzhou Evergande, è stato escluso dai campionati professionistici in Cina: uno dei più prestigiosi club del Paese, infatti, non parteciperà al prossimo campionato a causa di gravi problemi finanziari.

Il club era già retrocesso in seconda divisione proprio a causa della crisi economica, ma ora la situazione è definitivamente precipitata.

Finisce così, dunque, la storia di uno dei più grandi club calcistici cinesi, allenato negli ultimi anni anche da Marcello Lippi e Fabio Cannavaro.