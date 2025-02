L'addio di Fagioli alla Juventus: "Sono stati 11 anni fantastici: un grazie particolare a Pirlo e Allegri"

Il centrocampista ha salutato la Juventus e i suoi tifosi con un post sul suo profilo Instagram: "Ringrazio chi mi ha sempre supportato".

È stata una trattativa che si è sviluppata solo nei giorni finali del calciomercato, ma alla fine Nicolò Fagioli ha lasciato la Juventus.

Il centrocampista classe 2001 inizia la sua nuova esperienza con la Fiorentina in Serie A, la prima lontana Torino nella massima competizione.

E dopo 11 anni tra giovanili, Next Gen e prima squadra, il talento azzurro ha salutato con un post su Instagram il club bianconero e i suoi tifosi: "È sempre difficile andare via da un posto in cui ti sei sempre sentito a casa".