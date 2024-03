L'opinionista rincara la dose dopo il ko contro la Lazio: "Chi si prende la responsabilità per questa situazione?".

I dissapori tra Lele Adani e Massimiliano Allegri hanno radici profonde e risalgono a tanto tempo fa.

Una dicotomia quella dell'ex calciatore e dell'attuale allenatore della Juventus, che torna frequentemente di attualità.

La sconfitta dei bianconeri contro la Lazio, arrivata all'ultimo secondo per via del goal di Marusic, e più in generale il basso rendimento della squadra torinese nelle ultime gare di campionato, riaccendono la polemica.