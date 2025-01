Adani-Caressa, la Norvegia e la lite: cosa è successo e perché se ne parla tantissimo a gennaio

L'attacco di Adani, la risposta di Caressa: sui social gli amanti dei duelli extra calcio ne stanno parlando da giorni.

Lele Adani, Fabio Caressa, la Norvegia come punto di attacco e di lite a distanza. Metà gennaio 2025 fa rima con la questione riguardante l'ex opinionista Sky, attualmente protagonista sul web con il programma Viva el Futbol, e uno dei più volti più noti dello sport su satellite.

Gli amanti delle liti tra giornalisti, opinionisti e addetti ai lavori si sono schierati da una parte e dall'altra in seguito a quanto successo tra Caressa e Adani. Il tutto comincia a dicembre 2024, quando, dopo il sorteggio di qualificazione al Mondiale 2026, l'Italia viene sorteggiata come eventuale avversaria della Norvegia nel prossimo girone (ma dipenderà alla partita contro la Germania in Nations League).

Ed proprio la forza della Norvegia di Haaland e Odegaard, che nonostante ottimi singoli non ha ancora strappato il pass per Europei e Mondiali negli ultimi anni, a dividere Adani e Caressa. Causando il caos, l'attacco totale e la pacata risposta.