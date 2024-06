Adam Wharton, Johan Bakayoko e le potenziali sorprese di Euro 2024

Le possibili 24 sorprese, nazionale per nazionale, di Euro 2024: c’è Calafiori, occhio a Nico Williams. Tanta Serie A vuol essere protagonista

Euro 2024 è ormai alle porte e sono state comunicate quasi tutte le liste di ciascuna delle 24 nazioni partecipanti. Il kick-off arriverà venerdì 14 giugno, ma già le scelte dei vari CT stanno delineando una griglia di partenza. Non mancano, ovviamente, le grandi star del calcio del continente, così come i giovani che potrebbero cogliere l'occasioni per esplodere definitivamente.

Ma che dire di quei nomi meno noti che hanno fatto il giro del mondo ma che devono ancora esprimere appieno il loro potenziale e conquistare le luci della ribalta? Tra le due dozzine di convocati, ci sono molti giocatori che vedranno Germania 2024 come un'occasione per farsi spazio nel panorama calcistico continentale.