Acque agitate in casa Milan: l'ombra di Allegri su Fonseca, Ibra striglia la squadra

Il ko di Parma evidenzia le difficoltà tecniche e mentali del Diavolo: Fonseca non rischia, ma l'ipotesi Allegri può diventare reale se non si svolta.

Un inizio così complesso, in casa Milan, in pochi se lo sarebbero aspettato. Il pareggio acciuffato in extremis contro il Torino e la pesante sconfitta sul campo del neopromosso Parma, evidenziano una situazione delicatissima.

Il grande precampionato inscenato dai rossoneri lasciava presagire un inizio di stagione di ben altro livello e invece l'impatto con gli impegni ufficiali si è rivelato decisamente negativo e i margini di errore, a questo punto, sono già ridotti al minimo.

Sabato, infatti, il Milan affronterà la Lazio all'Olimpico in un match altrettanto delicato e nel quale il Diavolo è chiamato a non commettere ulteriori passi falsi. Eventualità, questa, che potrebbe aprire a scenari impossibili soltanto poche settimane fa.