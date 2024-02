Achraf Lazaar negli Emirati Arabi: l’ex Serie A e Newcastle giocherà in 3ª divisione nell’Al-Ittifaq CalciomercatoSerie AArabian Gulf League

L'ex Palermo e Newcastle era svincolato dopo l'esperienza al Novara: ha firmato per due anni con l'Al-Ittifaq in Second Division, la 3ª serie.