Acerbi gioca Inter-Juventus? Le ultime sull'infortunio in vista del Derby d'Italia

Inter vs Juventus

Francesco Acerbi si è dovuto fermare a causa dell'infortunio rimediato contro la Roma: le sensazioni verso il big match tra Inter e Juventus.

Elongazione al bicipite femorale: è questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto nella mattinata di martedì 22 ottobre Francesco Acerbi, costretto al cambio già nel primo tempo di Roma-Inter.

Un infortunio non grave, ma fastidioso. E comunque tale, naturalmente, da impedire la presenza dell'ex difensore della Lazio per la partita contro lo Young Boys della terza giornata di Champions League, in programma mercoledì 23.

Il mirino dell'Inter, però, è puntato soprattutto sulla sfida delle sfide: il Derby d'Italia contro la Juventus di domenica 27 ottobre (via alle ore 18.00). A pochi giorni dalla grande sfida, l'infortunio di Acerbi, unito a quello di Calhanoglu, è una tegola pesantissima per i nerazzurri e per Simone Inzaghi.

La domanda è così consequenziale: Acerbi gioca Inter-Juventus? Sarà in grado di recuperare per il Derby d'Italia e scendere regolarmente in campo?