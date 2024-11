Acerbi, Frattesi e Carlos Augusto giocano Fiorentina-Inter? Le ultime sulle condizioni dei tre nerazzurri

Fiorentina vs Inter

L’Inter sarà impegnata a Firenze in uno dei big match del 14° turno: diversi dubbi ancora per Simone Inzaghi.

Si giocherà all’Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ospiterà l’Inter, uno dei big match del quattordicesimo turno di Serie A.

Ad affrontarsi saranno infatti due squadre appaiate in classifica a quota 28 e distanziate di una sola lunghezza dal Napoli capolista.

Una gara dunque, quella in programma domenica, che vedrà opposte due tra le squadre più in forma del torneo e che metterà in palio punti pesantissimi.

Per Simone Inzaghi, la marcia di avvicinamento al match è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di alcuni suoi giocatori.