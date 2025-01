Acerbi ancora out: il futuro all'Inter non è più così scontato

I continui guai fisici di Acerbi impongono delle riflessioni all'Inter che si guarda intorno alla ricerca di un eventuale sostituto.

Out per la vittoriosa trasferta di Praga contro lo Sparta, indisponibile per anche per la prossima sfida al 'Via del Mare' di Lecce: il rientro in campo con l'Inter di Francesco Acerbi ha assunto le sembianze di un rebus di complicata risoluzione.

Proprio quando il ritorno sembrava alle porte, il difensore lombardo si è fermato nuovamente: condizione ancora approssimativa e decisione di rimandare il primo gettone del 2025 a data da destinarsi.

Simone Inzaghi si è detto sicuro di avere a disposizione Acerbi nel giro di 7-10 giorni, ma i dubbi maggiori dell'ambiente nerazzurro sono a lungo termine e su un futuro che, per il classe 1988, potrebbe riservare una nuova pagina.