Abraham spiega la scelta Milan, Furlani: “Leao-Hernandez un non evento, soddisfatti di Fonseca”

Giornata di presentazioni in casa Milan, Abraham: “Sono cresciuto guardando questo club, volevo salire di livello”.

Quello di Tammy Abraham è stato, senza ombra di dubbio, uno dei nomi più caldi della sessione estiva di calciomercato.

L’attaccante inglese infatti è parso fin da subito fuori dai programmi della Roma e nel corso delle settimane di lui si è parlato come di un possibile obiettivo per vari club italiani e non.

Alla fine a spuntarla, nell’ultimo giorno di mercato, è stato il Milan, ovvero il club che ha maggiormente spinto per il suo tesseramento e che con la Roma è riuscita ad imbastire in extremis una trattativa che prevedeva il trasferimento nella Capitale di Saelemaekers nell’ambito di uno scambio di prestiti.

Abraham, che ha già esordito con la maglia del Milan confezionando un assist nel 2-2 sul campo della Lazio, è stato presentato dalla società meneghina in una conferenza stampa.