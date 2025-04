Abraham segna di nuovo all'Inter, Gimenez deve ritrovarsi: come sono cambiate le gerarchie offensive del Milan

L'inglese si è conquistato il posto e ha punito i nerazzurri come in Supercoppa. E ora tocca al collega lottare per riconquistarsi il posto.

Soltanto un paio di mesi fa o poco più, al momento del suo arrivo in extremis dal Feyenoord, lo avrebbero detto in pochi. Eppure oggi è la realtà nell'attacco del Milan: il titolare in attacco non è Santiago Gimenez, bensì Tammy Abraham, la sua teorica riserva.

È accaduto di nuovo nel derby, e di nuovo l'inglese ha lasciato il segno. Ha punito i nerazzurri proprio come aveva fatto all'inizio di gennaio nella Supercoppa Italiana, quando Gimenez ancora indossava la casacca degli olandesi. Quella volta il suo guizzo in extremis è valsa un trofeo, questa volta no, ma poco cambia nell'economia del discorso.

La sostanza è che Abraham è riuscito a sovvertire le gerarchie. E ora tocca al più reclamizzato compagno rincorrere. Un dualismo inatteso che, però, ha modo di esistere dopo quanto accaduto nelle ultime partite.