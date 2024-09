Abraham o Morata, chi gioca titolare Milan-Liverpool: per Fonseca è tempo di scelte delicate

AC Milan vs Liverpool

Lo spagnolo è stato preso per giocare, ma è reduce da un infortunio. E l'inglese ha iniziato alla grande la propria avventura in rossonero.

Alvaro Morata e Tammy Abraham, di fatto, sono complementari. O gioca uno, o gioca l'altro. O è lo spagnolo a guidare l'attacco del Milan, o è l'inglese. Anche se sabato sera, per qualche minuto, i due si sono visti in campo contemporaneamente.

Morata è di nuovo a disposizione di Paulo Fonseca dopo l'infortunio che lo ha costretto a fermarsi nelle scorse settimane. Ma a disposizione c'è anche Abraham, che ha iniziato la nuova avventura milanista come meglio non avrebbe potuto, senza far avvertire troppo l'assenza dell'ex bianconero.

E dunque, ecco che a due giorni da Milan-Liverpool la domanda diventa inevitabile: Abraham o Morata, chi guiderà l'attacco dei rossoneri contro Salah e compagnia?