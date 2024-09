Per Abraham il Derby di Milano è meglio di quello di Roma: "Niente è paragonabile a questo"

L'attaccante inglese al termine della gara vinta contro l'Inter ha rivelato di non aver mai provato emozioni simili in un derby.

Il Milan ha spezzato la maledizione dei derby, battendo l’Inter 2-1 grazie alle reti di Pulisic e Gabbia.

Un successo atteso, che ha restituito ai rossoneri la gioia di una vittoria nella stracittadina dopo sei sconfitte consecutive.

Tra le note positive c'è quella di Tammy Abraham: nonostante non sia andato in rete, l'attaccante inglese è stato uno dei protagonisti della sfida e, nel post-partita, ha dichiarato quanto per lui il derby di Milano sia unico, anche rispetto a quelli giocati in passato con Chelsea e Roma.