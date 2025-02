Abodi e la riforma del protocollo VAR: “Serve una tecnologia al servizio dell’oggettività, comprensibile da tutti”

Le parole del ministro Abodi raccolte da GOAL a Sanremo: dal protocollo VAR alla valutazione sul possibile ok a scendere in campo col defibrillatore.

La possibile riforma del protocollo VAR al centro delle discussioni. Dopo le ultime decisioni – in Serie A così come in campo europeo – che hanno portato a tante polemiche, adesso anche i vertici del calcio italiano stanno affrontando il tema.

Sull’argomento ha espresso il proprio pensiero anche il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che – presente a Sanremo – ha risposto sull’argomento alle domande dei giornalisti presenti.

Il Ministro Abodi ha anche affrontato il tema relativo all’eventuale cambio di protocollo medico-sanitario in Italia, così da permettere ai calciatori che hanno avuto problemi cardiaci di poter scendere in campo anche con un Pacemaker sottocutaneo, come avviene ad esempio in Inghilterra.