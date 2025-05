A tutto Gimenez, dal Breakfast Club alle statistiche: “Ibra? Fa ciò che dice”

Santi Gimenez svela una particolare abitudine portata a Milanello, poi parla di Ibra, il rapporto con Dio e dell’attenzione per le statistiche.

Santiago Gimenez non è riuscito a prendersi subito il Milan, ma di certo non ha rinunciarlo a farlo. I suoi primi mesi in Italia sono stati più complicati del previsto, ma l’attaccante messicano è sicuro di poter fare bene anche in rossonero.

Il Milan lo ha acquistato a gennaio dal Feyenoord: dopo un buon inizio però il rendimento di Gimenez è andato calando, tanto da perdere anche posizioni nelle gerarchie di Sérgio Conceição.

Complice anche un infortunio rimediato contro la Fiorentina il messicano ha faticato un po’, ma contro il Venezia nell’ultima giornata di campionato ha ritrovato gol e fiducia.

L'articolo prosegue qui sotto

“Sports Illustrated Mexico” gli ha dedicato la copertina di maggio 2025 e lui, Santiago Gimenez, ha raccontato alcuni lati inediti della sua vita e ha parlato anche della sua avventura al Milan.