A che ora si giocano le partite dei Mondiali 2026: tutti gli orari italiani del torneo

Chi è riuscito ad acquistare i costosissimi biglietti del Mondiale 2026 potrà seguire le partite del torneo più grande di sempre, allargato a 48 squadre, direttamente allo stadio, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per tutti gli altri, invece, la Coppa del Mondo è disponibile in diretta tv e streaming, con orari live ben diversi a seconda del paese in cui ci si trova.

Nei tre paesi ospitanti, infatti, il Mondiale verrà disputato tra il pomeriggio e la serata, mentre in Italia, ad esempio, le gare sono live tra serata e nottata in virtù delle diverse ore di fuso orario che non permetteranno di seguire i match solamente in 'orario lavorativo'.