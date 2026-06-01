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Kylian Mbappe France 2026Getty
Francesco Schirru

A che ora si giocano le partite dei Mondiali 2026: tutti gli orari italiani del torneo

Coppa del Mondo

Fuso orario di diverse ore tra l'Italia e i tre paesi ospitanti Messico, Stati Uniti e Canada: match di scena sia nella serata italiana, sia dopo la mezzanotte.

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Chi è riuscito ad acquistare i costosissimi biglietti del Mondiale 2026 potrà seguire le partite del torneo più grande di sempre, allargato a 48 squadre, direttamente allo stadio, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per tutti gli altri, invece, la Coppa del Mondo è disponibile in diretta tv e streaming, con orari live ben diversi a seconda del paese in cui ci si trova.

Nei tre paesi ospitanti, infatti, il Mondiale verrà disputato tra il pomeriggio e la serata, mentre in Italia, ad esempio, le gare sono live tra serata e nottata in virtù delle diverse ore di fuso orario che non permetteranno di seguire i match solamente in 'orario lavorativo'.

  • LE FASCE ORARIE DEI MONDIALI

    In Italia le partite della Coppa del Mondo 2026 sono in diretta in diverse fasce orarie: le 21:00, come accade per le partite di Champions, ma non solo.

    I Mondiali si giocano alle 3:00 italiane, dunque in piena notte, ma anche a mezzanotte, alle 4:00, alle 6:00 e alle 19:00. Insomma, alcuni match sono di scena in orari 'normali', altri prima dell'alba.

    Il Mondiale ha gare in diretta anche all'1:00 e alle 18:00, vista la necessità di occupare più orari possibili dopo l'allargamento del torneo dalle 32 alle 48 squadre.

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  • GLI ORARI DELLE PARTITE CLOU

    Partita inaugurale, ore 21:00 (giovedì 11 giugno)

    Semifinali, ore 21:00 (martedì 14 e mercoledì 15 luglio)

    Finale 3°-4° posto, ore 23:00 (sabato 18 luglio)

    Finale, ore 21:00 (domenica 19 luglio)

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  • LA FINE DELLE PARTITE

    Di base una gara dura 90 minuti per quanto riguarda la fase a gironi e un massimo di 120 più il tempo dei rigori per quelle ad eliminazione diretta. Senza considerare i minuti di recupero ed eventuali interruzioni ovviamente, che al Mondiale potrebbero portare la fine delle partite a orari mai visti prima.

    Come già avvenuto al Mondiale per Club, anche al Mondiale 2026, previsto principalmente negli Stati Uniti, le sfide potrebbero durare molto di più rispetto a quanto il pubblico italiano ed europeo è ormai abituato da tutta una vita: il motivo è dato dalle interruzioni per la regola 30-30 presente negli States, che in occasione dello sport locale impone uno stop di almeno 30 minuti a tutti gli eventi nel caso di presenza di fulmini nel raggio di sei miglia, ovvero dieci km circa.

    Durante il Mondiale per Club diverse partite sono state sospese a causa dei fulmini presenti a pochi km dagli stadi che le ospitavano.