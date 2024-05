Angelina Mango in finale all'Eurovision Song Contest 2024: in gara 26 nazioni, con l'Italia qualificata di diritto.

Come ogni anno, l'Italia musicale è in lizza per la vittoria dell'Eurovision Song Contest 2024: le speranze nostrane di successo sono legate ad Angelina Mango.

La cantante lucana rappresenterà l'Italia col brano 'La noia', vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ma a che ora canterà Angelina Mango sul palco della Malmoe Arena? Il programma della finale dell'Eurovision con la scaletta completa dei cantanti in gara.