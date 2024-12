A Bola - Juventus avvertita, Antonio Silva è incedibile: serve una cifra monstre per liberarlo dal Benfica

Il Benfica non ha intenzione di cedere Antonio Silva nel corso del mercato di gennaio: Rui Costa si è anche esposto pubblicamente.

Prima il grave infortunio occorso a Bremer, poi quello di Cabal: la Juventus sarà costretta a rinunciare nei prossimi mesi a due degli elementi che vanno a comporre il reparto difensivo.

Due assenze pesanti che si protrarranno fino al termine della stagione e che imporranno al club bianconero di muoversi in sede di mercato a gennaio.

Thiago Motta si è infatti riscoperto con una coperta quanto mai corta e, come spiegato in più occasioni da Cristiano Giuntoli, la Juve farà di tutto per garantirgli ad inizio 2025 almeno un altro elemento sul quale poter contare.

Tra i profili che sono stati accostati ai bianconeri nelle ultime settimane c’è soprattutto quello di Antonio Silva ma, come riportato da ‘A Bola’, arrivare al talento portoghese del Benfica richiederà uno sforzo enorme.