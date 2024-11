Venezia-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il 13esimo turno di Serie A si chiude a Venezia con la partita tra i lagunari e il Lecce: dove guardarla in diretta tv e streaming lunedì sera.

La tredicesima giornata di Serie A si chiude con un fondamentale scontro salvezza tra le squadre presenti. Al Penzo di Venezia i lagunari, promossi nella massima serie la scorsa primavera, ospita un Lecce che può contare solamente su un punto in più rispetto ai rivali.

Il Lecce è attualmente al 18esimo posto con nove punti, il Venezia chiude la graduatoria di Serie A con otto. Percorso simile nelle ultime gare per le due compagini, che hanno vinto e pareggiato una volta negli ultimi cinque incontri a fronte di tre sconfitte.

Lecce e Venezia non si sfidano da oltre due decenni, considerando che l'ultimo incontro tra le due squadre sia ormai datato 2002: all'epoca furono i salentini ad avere la meglio, per 2-1. Sono appena quattro le sfide tra i due team in Serie A, con due pareggi e due successi per il Lecce. E zero per il Venezia