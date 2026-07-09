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Facundo Tello Mbappé France MoroccoGetty
Antonio Torrisi

Cosa è successo con Mbappé per il rigore sbagliato in Francia-Marocco? Polemiche con l'arbitro Tello

Coppa del Mondo
Francia vs Marocco
Francia
Marocco

L'attaccante del Real Madrid non prende bene l'atteggiamento dell'arbitro in occasione della più grande chance della Francia contro il Marocco, ma perché?

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Ovviamente la partita tra Francia e Marocco non vale solo l'accesso alle semifinali dei Mondiali del 2026: ha un significato profondo e storico.

Lo sanno anche i giocatori in campo che, nella maggior parte dei casi, si ritrovano da avversari dopo parte della loro carriera vissuta insieme.

E sin dai primi minuti non sono mancati gli episodi da moviola, come quello relativo al rigore poi sbagliato da Mbappé: ma cos'è successo e perché si è lamentato con l'arbitro?

  • C'ERA IL RIGORE SU MBAPPÉ IN FRANCIA-MAROCCO?

    Al 25' Mbappé prende il tempo a Mazraoui e viene atterrato in area di rigore: l'arbitro Tello non ha dubbi e fischia subito il calcio di rigore in favore della Francia.

    Anche il check del VAR conferma la direzione del direttore di gara: l'intervento del laterale marocchino è senza dubbio scomposto e Mbappé è molto bravo a prendere il tempo.

    Proteste del Marocco per un intervento di Doué su Hakimi, da cui poi è partita l'azione: contrasto duro, ma regolare.

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  • COSA È SUCCESSO SUL RIGORE SBAGLIATO DA MBAPPÉ?

    Qui apriamo l'argomento legato al rigore e a quello che è successo: prima la fredda cronaca.

    Dal dischetto va Mbappé che calcia debole e rasoterra alla sinistra di Bounou, bravo a battezzare l'angolo e a bloccare il pallone.

    Da qui seguono le proteste dell'attaccante del Real Madrid, ma perché?

    Partiamo dall'attesa: il rigore viene fischiato al 25' e viene battuto al 28'. In mezzo è stato effettuato un lungo check del VAR, andato poi a buon fine in favore dei francesi, con Mbappé che è rimasto per tutto il tempo fermo sul dischetto in attesa di battere.

    L'arbitro Tello prima fa rispettare le distanze al limite, poi completa il check, dà il via libera a Mbappé che posiziona il pallone, è pronto a prendere la rincorsa e... viene di nuovo fermato da Tello che fa rispettare di nuovo le distanze al limite.

    Infastidito, l'attaccante del Real Madrid sbaglia il rigore, confermando le qualità di Bounou da pararigori, e si lamenta con Tello.

    Lo stesso fa il CT della Francia Deschamps che, poi, al fischio finale del primo tempo dà seguito alle polemiche.

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  • CHI È L'ARBITRO DI FRANCIA-MAROCCO

    L'arbitro di Francia-Marocco è l'argentino Fracundo Tello, già selezionato per il Mondiale in Qatar del 2022 e confermato per il 2026.

    Nella sua carriera ha anche arbitrato EURO 2024 nell'ambito dello scambio arbitri con la CONMEBOL.

    Si tratta della terza partita in direzione arbitrale ai Mondiali del 2026 dopo Canada-Bosnia e Sudafrica-Corea del Sud.

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