Cosa è successo con Mbappé per il rigore sbagliato in Francia-Marocco? Polemiche con l'arbitro Tello

Qui apriamo l'argomento legato al rigore e a quello che è successo: prima la fredda cronaca.
Dal dischetto va Mbappé che calcia debole e rasoterra alla sinistra di Bounou, bravo a battezzare l'angolo e a bloccare il pallone.
Da qui seguono le proteste dell'attaccante del Real Madrid, ma perché?
Partiamo dall'attesa: il rigore viene fischiato al 25' e viene battuto al 28'. In mezzo è stato effettuato un lungo check del VAR, andato poi a buon fine in favore dei francesi, con Mbappé che è rimasto per tutto il tempo fermo sul dischetto in attesa di battere.
L'arbitro Tello prima fa rispettare le distanze al limite, poi completa il check, dà il via libera a Mbappé che posiziona il pallone, è pronto a prendere la rincorsa e... viene di nuovo fermato da Tello che fa rispettare di nuovo le distanze al limite.
Infastidito, l'attaccante del Real Madrid sbaglia il rigore, confermando le qualità di Bounou da pararigori, e si lamenta con Tello.
Lo stesso fa il CT della Francia Deschamps che, poi, al fischio finale del primo tempo dà seguito alle polemiche.