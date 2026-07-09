Cosa è successo con Mbappé per il rigore sbagliato in Francia-Marocco? Polemiche con l'arbitro Tello

Ovviamente la partita tra Francia e Marocco non vale solo l'accesso alle semifinali dei Mondiali del 2026: ha un significato profondo e storico.

Lo sanno anche i giocatori in campo che, nella maggior parte dei casi, si ritrovano da avversari dopo parte della loro carriera vissuta insieme.

E sin dai primi minuti non sono mancati gli episodi da moviola, come quello relativo al rigore poi sbagliato da Mbappé: ma cos'è successo e perché si è lamentato con l'arbitro?