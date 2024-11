Lazio-Porto dove vederla: Dazn, Sky, TV8 o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter in campo a San Siro contro l'Arsenal nella serata di mercoledì: dove guardare la partita in diretta tv e streaming.

Prima nella classifica di Europa League, a pochi passi dalla vetta in Serie A. La Lazio di Baroni è partita con l'acceleratore, pronta a essere protagonista assoluta in Italia e in Europa nel corso dell'annata. Dopo la gara contro il Cagliari, i biancocelesti ospitano all'Olimpico il Porto.

Tre vittorie su tre fin qui per la Lazio, che condivide l'en-plein con Anderlecht e Tottenham. Il Porto è uno dei team più importanti del torneo e tra i favoriti per la vittoria finale, ma per ora ha ottenuto solamente quattro punti in virtù di un pareggio, una sconfitta e un successo.

Lazio-Porto è probabilmente più importante per gli ospiti, ma con un successo la squadra di Baroni sarebbe veramente a un passo dagli ottavi senza passare dai playoff. Un'eventualità che eviterebbe ai biancocelesti di giocare ulteriori match in un calendario già intasato.