Juventus-Empoli 3-5 d.c.r. (1-1), pagelle e tabellino: Nico Gonzalez sbaglia tutto, perla Maleh, magia Thuram, Perin è super

Risultato a sorpresa allo Stadium dove l’Empoli elimina la Juventus ai calci di rigore dopo aver chiuso i 90’ sull’1-1: sbagliano Vlahovic e Yildiz.

Clamoroso allo Stadium. La Juventus interrompe ai quarti di finale sua avventura in Coppa Italia, eliminata da un ottimo Empoli che passa ai calci di rigore, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La formazione toscana, che conquista per la prima volta la semifinale della competizione, affronterà adesso il Bologna.

Pronti, via e la Juventus va a un passo dal goal: ottima sponda di testa di Kolo Muani per Nico Gonzalez, con l’argentino che da posizione invitante calcio alto sull’uscita di Vasquez. I bianconeri nei primi 20’ gestiscono il possesso ma non pungono, a differenza dell’Empoli. Nico Gonzalez sbaglia il disimpegno, Maleh raccoglie e calcia di destro: conclusione potente a incrociare che supera Perin: 1-0 Empoli al 24’.

Il goal subito non sveglia la Juventus, anzi è l’Empoli ad andare due volte vicino al raddoppio in ripartenza sempre con Konate: nella prima occasione la sua conclusione è troppo lenta, nella seconda al 46’ solo il palo interno salva bianconeri.

La ripresa inizia con un’altra conclusione da fuori di Maleh, che questa volta Perin manda in angolo. La Juventus si rivede con una punizione bene indirizzata di Vlahovic, ma Vasquez respinge senza particolari affanni. Thiago Motta va all-in: dentro Yildiz e squadra con 4 attaccanti contemporaneamente in campo. Al 56’ Sambia sfiora il 2-0 sfruttando un pasticcio in uscita di Cambiaso, ma Perin che salva ancora. Al 66’ Thuram si inventa un gol pazzesco: giocata incredibile con il tacco a dribblare Henderson, poi supera con freddezza Vasquez per l’1-1. Si va ai rigori: nell’Empoli segnano tutti, nella Juventus sbagliano Vlahovic e Yildiz. In semifinale vola l’Empoli.