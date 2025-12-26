Pubblicità
Thuram Lautaro Martinez Inter desktopGetty Images
Nino Caracciolo

Probabili formazioni Atalanta-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Lookman, Scamacca, Acerbi, Thuram e Lautaro

Atalanta-Inter è uno dei big match della 17ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Promette goal, emozioni e spettacolo la sfida tra Atalanta e Inter, uno dei big match del prossimo turno di campionato che si gioca a Bergamo domenica sera.

La squadra di Palladino è nona in classifica con 22 punti e nelle ultime due giornate di campionato ha battuto Cagliari e Genoa.

L’Inter, che ha saltato l’ultima giornata di Serie A perché impegnata in Supercoppa Italiana, è prima in classifica e ha vinto le ultime tre gare di campionato disputate.

Chi gioca titolare in Atalanta-Inter? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino deve fare i conti con diverse assenze, specialmente in difesa dove non ci sarà nemmeno Kossounou, impegnato in Coppa d’Africa. Nei tre dietro verrà arretrato De Roon, con Musah in mezzo al campo e Zappacosta a destra e Bernasconi e Zalewski a contendersi una maglia da titolare a sinistra. In avanti, con Lookman assente per la Coppa d’Africa, il ballottaggio è tra Maldini, Sulemana e Samardzic per affiancare De Ketelaere. In attacco confermato Scamacca. Torna disponibile Pasalic dopo il lutto familiare.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Qualche problema di formazione anche per Chivu, che in difesa deve rinunciare ad Acerbi: la linea a tre dovrebbe essere composta da Akanji, Bisseck e Bastoni. Emergenza a destra, dove oltre a Dumfries non ha ancora recuperato nemmeno Darmian: spazio dunque a Luis Henrique. Assente Bonny per infortunio, in attacco agirà la ThuLa.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    • Bakker - Rottura del crociato - Rientro fine gennaio
    • Bellanova - Lesione del bicipite femorale destro tra i primo e il secondo grado - Rientro metà gennaio 
    • Djimsiti - Risentimento al flessore - Da valutare
    • Kossounou - Impegnato in Coppa d’Africa
    • Lookman - Impegnato in Coppa d’Africa

  • INDISPONIBILI INTER

    • Acerbi - Risentimento al bicipite femorale della coscia destra - Rientro gennaio
    • Bonny - Leggera distorsione del ginocchio sinistro - Rientro metà gennaio
    • Darmian - Problema al polpaccio - Rientro inizio gennaio
    • Dumfries - Operato alla caviglia - Rientro inizio marzo
