Probabili formazioni Atalanta-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Lookman, Scamacca, Acerbi, Thuram e Lautaro

Promette goal, emozioni e spettacolo la sfida tra Atalanta e Inter, uno dei big match del prossimo turno di campionato che si gioca a Bergamo domenica sera.

La squadra di Palladino è nona in classifica con 22 punti e nelle ultime due giornate di campionato ha battuto Cagliari e Genoa.

L’Inter, che ha saltato l’ultima giornata di Serie A perché impegnata in Supercoppa Italiana, è prima in classifica e ha vinto le ultime tre gare di campionato disputate.

Chi gioca titolare in Atalanta-Inter? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.