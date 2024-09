L'infortunio di Dovbyk apre il tema di chi può sostituirlo in casa Roma dopo l'addio di Abraham: due soluzioni per De Rossi.

Se il pareggio contro la Juventus all'Allianz Stadium aveva ridato positività nell'ambiente per ripartire dopo l'inizio deludente, adesso c'è preoccupazione in casa Roma per le condizioni di Artem Dovbyk.

Il centravanti infatti dovrà saltare per infortunio le prossime due gare dell'Ucraina in Nations League. Un problema muscolare per Dovbyk che rischia di essere out anche per la quarta giornata di campionato, quando i giallorossi affronteranno il Genoa.

Con chi potrebbe sostituirlo Daniele De Rossi? Nella rosa della Roma c'è sicuramente un piccolo vuoto in attacco dopo la partenza di Tammy Abraham, che era l'alternativa dell'ucraino. Da Shomurodov a Dybala, gli scenari.