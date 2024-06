Croazia-Italia dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultima partita per l'Italia di Spalletti nel girone B: stavolta il match è contro la Croazia. Agli Azzurri serve un pari per volare agli ottavi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ultima chiamata per l'Italia di Luciano Spalletti. Dopo il successo contro l'Albania all'esordio per 2-1 in rimonta e la sconfitta contro la Spagna per effetto dell'autorete di Calafiori, gli Azzurri affrontano la Croazia nella gara che sancisce la seconda qualificata agli ottavi di finale del Gruppo B.

Alla squadra di Spalletti serve una vittoria o un pari per volare alla fase a eliminazione diretta. Un risultato positivo che consentirebbe all'Italia che lasciarsi alle spalle la Croazia e volare al turno successivo.

Dall'altra parte, la squadra di Zlatko Dalic arriva al match dopo la sconfitta per 3-0 nella gara d'esordio contro la Spagna e la beffa contro l'Albania con il pari subito al 95' da Gjasula, in pieno recupero e a pochi istanti dal triplice fischio.

Quella tra Italia e Croazia sarà la gara numero 10: bilancio in favore dei balcanici con 3 vittorie, 5 pareggi e un solo successo degli Azzurri.

In questo articolo tutte le informazioni su Croazia-Italia: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.