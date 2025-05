Betis-Chelsea 1-4, pagelle e tabellino: Isco inventa ma non basta, Palmer illumina, Enzo Fernandez è glaciale, Sancho incide

Dopo un brutto primo tempo chiuso in svantaggio di un goal, il Chelsea ribalta il match e alza al cielo la Conference League: 4-1 al Betis.

Una notte per entrare nella storia. Dopo aver vinto la Coppa delle Coppe, la Champions League e l'Europa League, il Chelsea conquista la Conference League e diventa la prima squadra della storia a vincere quattro differenti maggiori tornei UEFA. Dopo il vantaggio iniziale del Betis, il Chelsea ribalta tutto nella ripresa: 4-1 il finale, con le reti di Enzo Fernandezo, Jackson, Sancho e Caicedo.

Pronti, via e il Betis passa subito in vantaggio dopo appena 9 minuti. Fornals recupera il possesso sulla trequarti intercettando un passaggio di Caicedo e favorisce Isco, bravissimo a servire al limite dell'area Ezzalzouli: l'attaccante marocchino controlla e incrocia con il mancino. 1-0 Betis. Che sfiora il vantaggio pochi minuti dopo: al 13’ Bartra si spinge in avanti e calcia dai 30 metri, ma Jorgensen è bravissimo a evitare il raddoppio. Gara sempre più a senso unico: al 21 Cardoso ha un’ottima occasione, ma la sa conclusione viene deviata ed evita guai peggiori al Chelsea.

Nella ripresa il Chelsea prova ad alzare i ritmi. Al 57' James calcia dall’interno dell’area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la conclusione viene deviata da Natan in angolo. Per trovare il goal, i Blues hanno bisogno di una giocata illuminante di Palmer, fino a quel momento abbastanza spento: al 66’ il talento dei Blues porta palla e si allarga sulla destra, poi si accentra e crossa per Enzo Fernandez, bravissimo a inserirsi con i tempi giusti e a trovare il colpo di testa giusto per l’1-1.

La partita cambia ed è tutta di marca Chelsea. Al 71’ Palmer illumina ancora: dribbling sulla destra e cross morbido al centro, con Jackson che da pochi passi appoggia in rete per il 2-1. Il Chelsea non si ferma e all’82’ cala il tris con Sancho, bravo a calciare a giro senza lasciare scampo al portiere del Betis. Nel recupero, gloria personale anche per Caicedo che trova la rete del 4-1 e riscatta l’errore iniziale che aveva portato al vantaggio del Betis.