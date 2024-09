Adzic titolare contro l'Empoli? Thiago Motta prepara la sorpresa: il nuovo giocatore della Juventus verso l'esordio

Empoli vs Juventus

La Juventus affronta l'Empoli nella quarta giornata di Serie A: Thiago Motta può lanciare il 2006 Adzic dal primo minuto.

La Juventus torna in campo sabato per affrontare in trasferta l'Empoli nella quarta giornata di Serie A.

Thiago Motta potrebbe riservare qualche sorpresa nella formazione visto che secondo il Corriere dello Sport, il tecnico sta pensando anche all'opzione di schierare dal primo minuto Vasilije Adzic.

Il montenegrino classe 2006 è reduce da un infortunio muscolare ma dalla scorsa settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è quindi pienamente a disposizione per la prossima gara.

Sarebbe l'esordio assoluto per Adzic, bloccato dalla Juventus già lo scorso gennaio e arrivato ufficialmente in estate. Dopo le prime settimane di allenamenti aveva già convinto tutti alla Continassa.