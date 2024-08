5 nuovi arrivi da non sottovalutare all'asta del Fantacalcio

Analisi e statistiche su cinque nuovi arrivi in Serie A che non vanno trascurati all'asta.

Il fantacalcio è entrato nel vivo con le prime due giornate che hanno emesso i loro verdetti. Per molti fantallenatori, però, l'avventura all'interno della stagione 2024/25 non ha ancora preso il via, e tanti sono ansiosi di poter effettuare l'asta e formare la squadra ideale.

In tal senso, il Tool “Asta Perfetta” sviluppato da FantaMaster viene in soccorso di tutti i fantallenatori che sognano di costruire una squadra che possa puntare alla vittoria finale. L'attacco è il reparto che vedrà le spese più folli, e i dubbi di molti giocatori, riguardano i nuovi calciatori approdati in Italia poche settimane fa.

È il caso di Artem Dovbyk, capocannoniere de LaLiga 2023/24, arrivato a suon di milioni in Italia per vestire la maglia della Roma. Non solo, perché attirano la curiosità dei fantallenatori come David Neres, Ché Adams, ma anche centrocampisti come Youssouf Fofana e Douglas Luiz.

In questo articolo analizzeremo statistiche e le heatmaps dei nuovi in queste prime due giornata.