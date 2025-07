4 goal in 2 amichevoli e non solo, Camarda sta già conquistando il Lecce: può essere lui il titolare?

Quattro goal nelle prime due amichevoli, l’ultimo decisivo contro lo Spezia: Camarda gioca bene e segna, tanto che potrebbe presto scalare le gerarchie.

L’etichetta del predestinato Francesco Camarda ce l’ha appiccicata addosso da tempo. Normale se parliamo del più giovane calciatore ad aver esordio in Serie A all'età di 15 anni, 8 mesi e 16 giorni, nella partita tra Milan e Fiorentina del 25 novembre 2023.

Farlo poi con la maglia di un club prestigioso come il Milan acquisisce un significato ancora maggiore. Ma adesso, per l’attaccante classe 2008 è arrivato il momento forse più complesso, quello nel quale dovrà trasformare in realtà le tante attese su di lui.

E nelle prima gare amichevoli con la maglia del Lecce, il baby Camarda sta facendo quello che tutti si attendono da lui: goal, già quattro nelle prime due amichevoli. Tanto che, con Krstovic possibile partente, potrebbe anche un po’ a sorpresa essere lui l’attaccante titolare.