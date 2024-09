10 personaggi in cerca di spazio: da Dybala a Danilo, chi vuole (ri)prendersi il posto dopo la sosta

Esclusioni eccellenti, scelte sorprendenti, guai fisici. Ma ora in tanti vogliono risalire la china e prendersi una maglia.

Paulo Dybala è rimasto in panchina nella notte da ex dell'Allianz Stadium: sorprendente. Danilo, titolare indiscutibile con Massimiliano Allegri, ha giocato appena una manciata di minuti su 270 disponibili per scelta tecnica: scioccante, addirittura. E via dicendo.

Dopo le prime tre giornate, sono tanti i personaggi (illustri) in cerca di spazio. Di quello spazio che hanno perso in maniera graduale, oppure decisa, ma in ogni caso inesorabile. Di quello spazio che, magari, sentono di meritarsi in virtù di uno status di carriera acquisito con il trascorrere delle stagioni.

Nulla è perduto, naturalmente. Non se n'è andato che un minuscolo pezzettino di campionato. E di mezzo ci si è messa una sosta benefica, perché consente ai “dimenticati” di fermare il tempo e ricominciare da zero, sperando di far cambiare idea all'allenatore di turno.