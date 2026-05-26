Edoardo Panzera

Edoardo PanzeraContent Wrtier
Content writer per professione, sono uno specialista SEO e project manager con vasta esperienza nell'industria dello sport e dell'iGaming.
Classe '98, copro il lato editoriale e divulgativo di quello che succede dentro e fuori dal campo. Sin da piccolo vivo l'Italia del Mondiale e l'Inter del Triplete, restandone affascinato. I miei colori sono quelli nerazzurri, condividendo questa passione con famiglia e amici.
L'amicizia è un grande valore per me che va oltre i colori e le bandiere.Le mie aree di competenza sono:
- Calcio italiano ed europeo
- Sport italiani nel mondo
- Slot machine
- Blackjack e poker
- Novità di settore.
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