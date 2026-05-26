Edoardo Panzera

Content Wrtier

Content writer per professione, sono uno specialista SEO e project manager con vasta esperienza nell'industria dello sport e dell'iGaming.

Classe '98, copro il lato editoriale e divulgativo di quello che succede dentro e fuori dal campo. Sin da piccolo vivo l'Italia del Mondiale e l'Inter del Triplete, restandone affascinato. I miei colori sono quelli nerazzurri, condividendo questa passione con famiglia e amici.

L'amicizia è un grande valore per me che va oltre i colori e le bandiere.

Le mie aree di competenza sono:- Calcio italiano ed europeo- Sport italiani nel mondo- Slot machine- Blackjack e poker- Novità di settore.