Pronostic Villarreal vs Man City 21/10/2025 : Mikautadze pour assurer un point

Notre expert en paris s'attend à un match compétitif qui pourrait se terminer à égalité, avec Erling Haaland et Georges Mikautadze parmi les buteurs.

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Pronostic Villarreal vs Man City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Villarreal vs Man City

Villarreal pour gagner ou faire match nul à une cote de 2,05 sur Winamax

Georges Mikautadze pour marquer à tout moment à une cote de 3,00 sur Winamax

Erling Haaland pour marquer à tout moment à une cote de 1,65 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic du score - Villarreal 2-2 Man City

Pronostic des buteurs - Villarreal : Georges Mikautadze, Nicolas Pépé - Man City : Erling Haaland x2

Villarreal se porte bien en Liga, où ils occupent actuellement la troisième place. Ils n'ont perdu que deux fois lors de leurs neuf sorties nationales jusqu'à présent cette saison, les deux défaites ayant eu lieu à Madrid.

Cependant, ils n'ont récolté qu'un seul point en Ligue des Champions jusqu'à présent, obtenu grâce à un match nul 2-2 à domicile contre la Juventus plus tôt ce mois-ci. Après avoir perdu leur premier match contre Tottenham, l'équipe de Marcelino a vraiment besoin d'un résultat mardi.

Man City a également fait match nul lors de son dernier match européen, 2-2, contre Monaco. Ils sont invaincus en huit matchs toutes compétitions confondues avant cette rencontre. Les champions d'Europe 2023 ont remporté six de ces matchs, y compris une victoire 2-0 en Premier League contre Everton samedi.

Les effectifs probables pour Villarreal vs Man City

Composition attendue de Villarreal : Tenas, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Buchanan, Gueye, Partey, Solomon, Pépé, Mikautadze

Composition attendue de Man City : Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

Le Sous-marin jaune pour obtenir un résultat

Bien qu'ils aient progressé depuis la perte de deux de leurs trois premiers matchs de Premier League, Man City est toujours en cours de développement. Ils ont eu du mal à dominer les matchs à l'extérieur, ne créant que 0,1 xG de plus que leurs adversaires lors de leurs deux derniers déplacements, contre Monaco et Brentford.

Villarreal a eu moins de 50 % de possession de balle dans huit de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. Cela deviendra presque certainement neuf sur dix ici, mais ils sont dangereux en contre, avec de la vitesse sur les côtés.

Ils sont également mieux organisés défensivement cette saison, n'ayant concédé que 0,5 xG lors de leur visite à Tottenham en Ligue des Champions le mois dernier. Avec plusieurs joueurs clés reposés après le week-end, ils semblent capables d'obtenir un résultat.

Pronostic 1 Villarreal vs Man City : Villarreal pour gagner ou faire match nul à une cote de 2,05 sur Winamax

Mikautadze pour frapper pour les hôtes

Villarreal dispose de plusieurs joueurs offensifs capables. Ayoze Perez et Gerard Moreno sont tous deux des buteurs éprouvés en Liga, mais Georges Mikautadze devrait être préféré en attaque ici.

Le Géorgien a réalisé un transfert record de 31 millions d'euros au Estadi de la Ceramica le jour de la clôture du marché. Il a bien commencé sa vie en Espagne, marquant lors de trois de ses cinq dernières apparitions avec Villarreal.

Le joueur de 24 ans a tiré neuf fois lors de ses trois matchs à domicile pour le club jusqu'à présent, marquant deux fois, y compris le premier but contre la Juventus. Il a une contribution de but toutes les 102 minutes en Liga.

Mikautadze est la source la plus probable d'un but à domicile dans ce match. Il offre une bonne valeur pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 25,0 %.

Pronostic 2 Villarreal vs Man City : Georges Mikautadze pour marquer à tout moment à une cote de 3,25 sur Winamax

Haaland inarrêtable pour marquer à nouveau

Bien qu'il y ait beaucoup de joueurs talentueux dans cette équipe de Man City, il y a une dépendance claire à Erling Haaland en ce moment. Le Norvégien a été presque inarrêtable, avec 14 buts en 10 apparitions pour le club anglais cette saison.

En incluant les matchs internationaux, Haaland a déjà marqué 22 fois. Ces buts ont été marqués à un rythme impressionnant toutes les 49 minutes. Le joueur de 25 ans n'a échoué à marquer qu'une seule fois jusqu'à présent cette saison.

Ayant également marqué trois des quatre buts de City en Ligue des Champions, il est sûr de représenter la plus grande menace pour les visiteurs. Vous pouvez parier sur Haaland pour marquer à tout moment contre Villarreal avec une probabilité implicite de 55,6 %.