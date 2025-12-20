Pronostic Villareal vs Barcelone 21/12/2025 : Raphinha propulse les visiteurs vers la victoire

Notre expert en paris s'attend à un match ouvert avec de nombreux buts, Raphinha menant Barcelone à la victoire.

Pronostic Villareal vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Villareal vs Barcelone

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Villarreal 2-3 Barcelone

Pronostic des buteurs : Villarreal – Ayoze Pérez, Alberto Moleiro ; Barcelone – Raphinha, Ferran Torres, Robert Lewandowski

Les leaders, Barcelone, ont actuellement huit points d'avance sur Villarreal, qui occupe la troisième place. Cependant, le Sous-marin Jaune a joué deux matchs de moins, et une victoire les propulserait dans la course au titre.

L'équipe de Marcelino n'a pas joué le week-end dernier car leur derby à Levante a été reporté en raison du mauvais temps. Cependant, ils ont subi un revers en milieu de semaine, étant éliminés de la Copa del Rey après une défaite 2-1 contre le Racing Santander, une équipe de deuxième division.

En revanche, Barcelone a battu l'équipe de division inférieure Guadalajara 2-0 mardi dans la même compétition. Ils ont maintenant remporté six matchs consécutifs toutes compétitions confondues et sont les grands favoris pour remporter le titre de La Liga.

Les effectifs probables pour Villareal vs Barcelone

Composition attendue de Villareal : Junior, Pedraza, Veiga, Marin, Navarro, Moleiro, Comesaña, Parejo, Buchanan, Pérez, Oluwaseyi

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Koundé, Pedri, E. Garcia, Ferran, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Festival de buts à la Cerámica

Ce match, initialement prévu à Miami, promet d'être très divertissant. Les deux équipes abordent le match en excellente forme en championnat et marquent fréquemment. La moyenne de 2,07 buts par match de Villarreal en La Liga est seulement dépassée par Barcelone. Les Catalans ont enregistré une moyenne de 2,88 buts toutes les 90 minutes. Notamment, 59 % des matchs de championnat du Barça cette saison se sont terminés avec quatre buts ou plus au total.

Les deux équipes devraient avoir tous leurs joueurs offensifs disponibles. Gerard Moreno est de nouveau en forme pour Villarreal et disputera une place de titulaire avec Ayoze Pérez et Georges Mikautadze. Pendant ce temps, Hansi Flick peut choisir entre Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford et Ferran Torres.

Ces facteurs suggèrent que ce match ne décevra pas. Même à des cotes courtes, parier sur plus de 3,5 buts semble être un bon choix.

Pronostic 1 Villareal vs Barcelone : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,56 sur Winamax

Raphinha brille dans un nouveau rôle

Flick a dû trouver de nouvelles façons d'inclure toutes ses stars offensives dans la même équipe. Le week-end dernier, il a utilisé Raphinha dans le rôle de numéro 10. Le Brésilien a excellé, prenant sept tirs et marquant les deux buts dans la victoire 2-0 contre Osasuna. Cette expérimentation tactique pourrait bien se poursuivre dimanche car la place de Raphinha dans la meilleure composition de Barcelone semble assurée maintenant qu'il est totalement rétabli.

De plus, l'ancien joueur de Leeds a également marqué lors du précédent match de championnat du Barça contre l'Atlético Madrid. Ses six buts en Liga cette saison, malgré une saison en dents de scie, ont été inscrits à un rythme impressionnant d'un toutes les 103 minutes.

Raphinha a une probabilité implicite de 38,2 % de marquer à tout moment lors de ce match. Étant donné à quel point il semblait dangereux en jouant en position centrale lors du dernier match, ces cotes offrent une bonne valeur.

Pronostic 2 Villareal vs Barcelone : Raphinha marque à tout moment à une cote de 2,55 sur Winamax

Barça favori pour prolonger sa série de victoires

Il est difficile d'analyser avec précision la saison de Villarreal. Ils ont été excellents en Liga, ne perdant que quatre points contre des équipes classées en dehors du top quatre actuel. Cependant, ils ont constamment échoué à performer contre des adversaires plus forts.

Le Sous-marin Jaune a déjà subi des défaites de deux buts contre le Real Madrid et l'Atlético Madrid en championnat. De plus, ils détiennent le pire bilan en Ligue des champions avec seulement un point en six matchs dans cette compétition. Cela suggère qu'ils manquent de qualité dans des zones clés que les meilleures équipes peuvent exploiter.

Barcelone aborde cette rencontre après avoir remporté huit victoires consécutives en compétitions nationales. Ils ont gagné tous ces matchs avec une marge d'au moins deux buts. Étant donné les difficultés de Villarreal dans les grands matchs, parier sur les visiteurs pour obtenir une autre victoire offre une bonne valeur.

Pronostic 3 Villareal vs Barcelone : Victoire de Barcelone à une cote de 1,76 sur Winamax

