Les cotes des vainqueurs de la Coupe du Monde évoluent alors que le Brésil progresse sous Ancelotti

L'Espagne s'est affirmée comme le principal candidat européen pour remporter la Coupe du Monde, mais avec un tour supplémentaire à élimination directe en 2026, le tournoi pourrait être ouvert.

Vainqueur de la Coupe du Monde Cotes Espagne 5.00 France 7.50 Angleterre 7.50 Brésil 8.00 Argentine 9.00

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Espagne

L'Espagne est la favorite pour remporter la Coupe du Monde 2026, et elle a mérité ce statut. L'équipe de Luis de la Fuente se rendra au tournoi en tant que championne d'Europe en titre. Elle a battu des équipes comme l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Angleterre en route pour remporter l'Euro 2024. La Roja a été l'équipe européenne la plus remarquable l'été dernier, et pratiquement la seule à avoir vraiment fonctionné en équipe. Si quelque chose, elle devrait être encore plus forte en Amérique du Nord l'année prochaine.

Les joueurs vedettes Pedri et Lamine Yamal auront deux ans de plus. Tous deux ont mûri et se sont améliorés sous la direction de Hansi Flick à Barcelone. Pedri est désormais capable de contrôler les matchs depuis le milieu de terrain, tandis que Yamal a terminé en tant que finaliste du Ballon d'Or après une année exceptionnelle.

La profondeur de l'Espagne pourrait également être cruciale lors d'un tournoi plus long où les champions doivent jouer huit matchs en cinq semaines. Les conditions chaudes et humides seront un facteur, donc avoir un banc solide pourrait être décisif. Lors de la plus récente pause internationale, l'Espagne était sans Yamal et Nico Williams, ses deux ailiers habituels. Rodri a également à peine joué au cours de l'année écoulée en raison de ses problèmes de blessure. Pourtant, l'équipe de De la Fuente semble capable de faire face à toute absence.

Martin Zubimendi s'est révélé un remplaçant plus qu'adéquat pour Rodri. Mikel Merino semble également s'être imposé au milieu de terrain, avec six buts en quatre matchs lors des qualifications pour la Coupe du Monde jusqu'à présent. Malgré l'absence de leurs joueurs de couloir, l'Espagne a tout de même créé 3,93 xG contre la Géorgie et 3,96 xG contre la Bulgarie lors de leurs matchs les plus récents.

France

La France est une autre équipe européenne avec une profondeur d'effectif considérable. Leur qualité en fait des prétendants perpétuels dans tout grand tournoi. Bien qu'ils ne proposent pas toujours un football étincelant, les Bleus ont atteint la finale lors de quatre des sept dernières Coupes du Monde.

Kylian Mbappé mènera l'attaque l'été prochain. L'attaquant du Real Madrid semble être à l'apogée de ses pouvoirs en ce moment. Il est en forme éblouissante, avec 17 buts en 13 matchs jusqu'à présent cette saison pour le club et le pays.

Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué feront partie d'un solide casting de soutien en attaque. Cependant, Didier Deschamps doit encore trouver la formule pour tirer le meilleur parti de son effectif étoilé. Cela n'a certainement pas été le cas à l'Euro 2024, lorsque la France n'a marqué que quatre buts en six matchs. Ils s'adaptent également encore à la récente retraite internationale d'Antoine Griezmann, qui offrait quelque chose de légèrement différent dans le dernier tiers.

Les préoccupations défensives suggèrent également que la France peut ne pas valoir la peine d'être soutenue pour remporter la Coupe du Monde. Ils ont concédé cinq buts contre l'Espagne en Ligue des Nations cet été, tandis que leur plus récent match de qualification s'est terminé par un décevant match nul 2-2 contre l'Islande.

Brésil

Carlo Ancelotti a connu un début mitigé en tant qu'entraîneur du Brésil. Avec trois victoires, un match nul et deux défaites jusqu'à présent, l'Italien a été occupé à expérimenter différents systèmes et différents joueurs. Il a reposé plusieurs de ses stars lors de la pause internationale de septembre. Cependant, le match amical de la semaine dernière en Corée du Sud a semblé offrir un premier aperçu de la façon dont le Brésil pourrait s'aligner à la Coupe du Monde.

Sa sélection pour ce match à Séoul était certainement audacieuse. Elle a pris la forme d'un 4-2-3-1, mais comportait effectivement quatre attaquants, avec Vinicius Junior, Rodrygo, Estevao et Matheus Cunha tous titulaires. Le quatuor a contribué à tous les buts lors d'une impressionnante victoire 5-0. Casemiro et Eder Militao ont également commencé ce match, et sans surprise Ancelotti semble prêt à s'appuyer fortement sur les joueurs avec lesquels il a déjà travaillé à Madrid.

Bien que l'Italien ait parfois été critiqué pour son manque de savoir-faire tactique, ses compétences en gestion humaine sont incontestables. S'il peut garder l'équipe satisfaite et tirer le meilleur de Casemiro et Vinicius l'été prochain, le Brésil pourrait être un véritable prétendant. Le retour de Vinicius avec huit buts en 43 sélections est décevant. Cependant, retravailler avec l'entraîneur qui l'a aidé à devenir un candidat au Ballon d'Or au niveau du club pourrait relancer sa carrière au Brésil.

Bruno Guimarães pourrait également jouer un rôle clé pour ancrer le milieu de terrain si Ancelotti s'en tient au système offensif utilisé en Corée. L'approche ne serait pas sans risques, mais avec une probabilité implicite de 11,1 %, le Brésil pourrait être le pari de valeur pour remporter la Coupe du Monde.

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