Pronostic Tottenham vs Liverpool 20/12/2025 : soutenir la résurgence des Reds

Nous soutenons les Reds pour poursuivre leur résurgence après une série de résultats prometteurs sous la direction d'Arne Slot.

Pronostic Tottenham vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Tottenham vs Liverpool

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Tottenham 1-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Tottenham – Richarlison ; Liverpool – Hugo Ekitike, Alexander Isak

La pression monte sur Thomas Frank à Tottenham Hotspur après leur dernier résultat, une défaite 3-0 face à Nottingham Forest. Cette défaite porte à quatre le nombre de défaites en sept matchs toutes compétitions confondues. Ils n'ont remporté que trois de leurs 11 derniers matchs. Les Spurs occupent la 11e place de la Premier League à l'approche de Noël. Leurs problèmes défensifs deviennent de plus en plus préoccupants.

Quant à Liverpool, ils commencent enfin à retrouver leur forme. Ils sont maintenant sur une série de cinq matchs sans défaite. Les victoires contre l'Inter Milan et Brighton & Hove Albion ont été un véritable coup de pouce pour leur confiance. Les Reds pourraient atteindre la quatrième place avec une victoire ce week-end, à condition que d'autres résultats leur soient favorables.

Les effectifs probables pour Tottenham vs Liverpool

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Odobert, Simons, Kudus, Richarlison

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Wirtz, Isak, Ekitike

Les Reds ont tourné la page

La saison 2025/26 de Liverpool a connu des hauts et des bas. Cependant, l'équipe semble se remettre sur les rails. Ils ont peut-être subi quelques mauvais résultats au cours des six dernières semaines, mais ils ont également enregistré quelques victoires notables. Les victoires contre Aston Villa, le Real Madrid et l'Inter se démarquent dans ce qui a été une campagne difficile jusqu'à présent.

Les Reds seront privés de Mohamed Salah, parti pour la Coupe d'Afrique des nations. Cependant, Conor Bradley revient après une suspension lors de la victoire contre Brighton. Pendant ce temps, Joe Gomez et Dominik Szoboszlai se sont blessés contre les Seagulls, et le premier sera probablement indisponible. Szoboszlai pourrait encore être disponible.

Malgré ces problèmes, Arne Slot et son équipe pourraient triompher à Londres. La forme actuelle de Liverpool leur donne un avantage, surtout contre une équipe de Spurs en difficulté pour trouver de la cohérence. Plusieurs équipes ont déjà pris des points au Tottenham Hotspur Stadium cette saison, donc l'avantage à domicile n'est pas aussi significatif.

Pronostic 1 Tottenham vs Liverpool : Victoire de Liverpool à une cote de 1,98 sur Winamax

Action des deux côtés

Tottenham doit faire face à une longue liste d'absents, ce qui rend la tâche difficile pour leur entraîneur. Des joueurs comme James Maddison, Destiny Udogie et Dominic Solanke sont absents pour une longue durée. Pape Matar Sarr a rejoint le Sénégal pour la CAN. Cependant, ils ont toujours des menaces offensives en attaque.

Les Spurs n'ont échoué à marquer que deux fois lors de leurs 12 matchs à domicile toutes compétitions confondues. Même en perdant, ils trouvent généralement le chemin des filets. La défaite contre Forest était une exception rare, et Frank sera désespéré de voir une sorte de réaction.

Les deux équipes disposent de nombreux talents offensifs sur lesquels elles peuvent compter, et aucune ne peut considérer sa défense comme imperméable. Les deux entraîneurs trouveront probablement de nombreuses façons de s'exploiter mutuellement. Nous nous attendons à voir de l'action des deux côtés dans ce match.

Pronostic 2 Tottenham vs Liverpool : Les deux équipes marquent à une cote de 1,47 sur Winamax

L'homme en forme de Liverpool

Certains des nouveaux recrutements de Liverpool ont été scrutés cette saison. Cependant, un joueur qui ne peut être critiqué est Hugo Ekitike. Malgré les difficultés du club, il a déjà atteint le double des chiffres pour les buts et s'est illustré lors des récentes rencontres. Le Français a marqué quatre fois lors de ses deux derniers matchs de Premier League. Il a été une figure clé pour les champions en titre.

Les bookmakers le considèrent logiquement comme le buteur le plus probable pour ce match, suivi d'Alexander Isak et ensuite de Richarlison des Spurs. Ce n'est pas difficile à comprendre, surtout avec sa forme actuelle. Sa confiance doit être au plus haut.

Les visiteurs sont susceptibles de sortir vainqueurs de ce duel. Ekitike jouera probablement un grand rôle s'ils y parviennent.

Pronostic 3 Tottenham vs Liverpool : Hugo Ekitike marque ou assiste à une cote de 1,82 sur Winamax

