Pronostic Tottenham vs Chelsea 01/11/2025 : conseils pour ce derby londonien serré

Nous prévoyons un match nul serré au Tottenham Hotspur Stadium, car aucune des deux équipes ne voudra risquer de perdre cette confrontation captivante.

+

Pronostic Tottenham vs Chelsea : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Tottenham vs Chelsea

Un match nul à une cote de 3,35 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à 1,94 sur Winamax

Marc Cucurella pour commettre 2+ fautes à une cote de 1,83 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Tottenham 1-1 Chelsea

Pronostic des buteurs : Tottenham – Richarlison ; Chelsea – Joao Pedro

Tottenham Hotspur a perdu contre Newcastle United en Carabao Cup en milieu de semaine, mais ce n'était pas trop surprenant étant donné que Thomas Frank a largement fait tourner son effectif. Bien que les Spurs aient aligné une équipe solide, ils évoluent dans plusieurs compétitions. Ils sont troisièmes de la Premier League, avec seulement deux défaites en neuf matchs, et restent confiants alors qu'ils accueillent Chelsea ce week-end.

Les Blues ont à peine réussi à remporter leur match de coupe mercredi, car ils ont eu du mal à finir contre Wolverhampton Wanderers après avoir pris une avance confortable. Les hommes d'Enzo Maresca étaient sur une bonne lancée, ayant remporté leurs quatre matchs précédents, jusqu'à ce que Sunderland les batte lors de leur dernière rencontre. Ils chercheront à surmonter ce revers alors qu'ils se dirigent vers ce derby londonien.

Les effectifs probables pour Tottenham vs Chelsea

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Porro, Danso, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Johnson, Kudus, Simons, Richarlison

Composition attendue de Chelsea : Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Gusto, Neto, Fernandez, Garnacho, Joao Pedro

Deux équipes difficiles à départager

Tottenham et Chelsea n'ont pas été très constants. Les deux équipes ont connu de bonnes périodes, mais ont également subi des défaites surprises. La défaite la plus récente des Spurs était contre Newcastle United, mais ils ne sont probablement pas trop contrariés par cela.

L'équipe de Frank a bien performé en Premier League et est très satisfaite de sa forme. Ils ont été solides défensivement et abordent ce match à la troisième place. Leur grande victoire contre Everton a probablement encore renforcé leur confiance, tandis que les Blues entreront dans ce match après une défaite contre les Black Cats.

Par conséquent, les visiteurs seront plus prudents. De plus, la défense des Spurs a été difficile à percer. En fin de compte, ces deux équipes pourraient se neutraliser sur 90 minutes.

Pronostic 1 Tottenham vs Chelsea : Un match nul à une cote de 3,35 sur Winamax

Une affaire londonienne prudente

À l'exception de quelques matchs, les rencontres entre Spurs et Chelsea n'ont pas comporté beaucoup de buts récemment. Les Blues ont remporté une victoire étriquée 1-0 lors de leur dernier face-à-face, et neuf des 13 derniers matchs se sont terminés avec moins de 2,5 buts marqués. Donc, ce match pourrait avoir un résultat similaire.

Maresca ne voudra pas risquer une défaite après avoir perdu de manière inattendue contre Sunderland, tandis que les Spurs sont susceptibles de jouer un match serré. Avec 17 buts marqués, aucune équipe de la division n'a marqué plus que ces deux-là, mais ce match pourrait voir moins d'occasions. Les coups de pied arrêtés pourraient être cruciaux ici, et Micky van de Ven a déjà causé de nombreux problèmes dans ce domaine.

Les visiteurs seront privés de Levi Colwill, Dario Essugo et Benoit Badiashile, mais ils n'ont pas de nouvelles préoccupations concernant les blessures. Le carton rouge de Liam Delap en milieu de semaine n'affectera pas sa campagne en championnat. Les Spurs ont très bien géré leurs blessures et ont réussi à reposer quelques joueurs récemment.

Pronostic 2 Tottenham vs Chelsea : Moins de 2,5 buts à 1,94 sur Winamax

Derby à haute intensité de fautes

La dernière rencontre entre ces clubs a vu 10 cartons jaunes, et cinq lors de l'avant-dernière. Il y a eu huit jaunes et deux rouges lorsqu'ils se sont rencontrés il y a quelques années au Tottenham Hotspur Stadium. Donc, ce match pourrait s'avérer très agressif.

Le joueur espagnol, Marc Cucurella, a l'un des taux de fautes les plus élevés de la ligue, ce qui le rend susceptible de recevoir un carton jaune. Seuls 12 joueurs ont commis plus de fautes que lui (13), et il sera confronté à des joueurs difficiles dans ce match. Il ne serait pas surprenant qu'il fasse une ou deux erreurs.

Les bookmakers semblent d'accord, suggérant que parier sur plus de 5,5 cartons est le seul pari dans ce marché qui offre une bonne valeur. Le match pourrait se transformer en une bataille physique, et aucune des deux équipes ne serait complètement mécontente si le match se terminait par un nul.