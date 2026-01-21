Serie A : comment parier sur un week-end décisif alors que les visiteurs dictent leur loi

Dimanche, deux duels au sommet entre membres du Top 5 s'annoncent. Ces rencontres pourraient bouleverser la course au Scudetto, toujours dominée par l'Inter.

L’avantage à domicile en chute libre en Italie

Depuis deux ans, une tendance claire se dessine en Italie : les équipes en déplacement déjouent les pronostics. Si lors des saisons 2022/23 et 2023/24, le taux de victoire à domicile stagnait autour de 42 %, il est tombé à 39,7 % l'an dernier, avant de chuter drastiquement cette saison.

Plus tôt ce mois-ci, la 19ème journée n'a enregistré aucune victoire à domicile. Ce n'est que la quatrième fois en 31 ans qu'une journée entière s'achève sans le moindre succès pour les équipes recevantes.

Ce phénomène est unique en Europe. Dans les autres grands championnats, le ratio de victoires à domicile reste supérieur à 45 %. En Ligue 1, par exemple, plus de la moitié des matchs tournent à l'avantage des hôtes. Cette spécificité italienne s'explique en partie par un retour aux racines défensives du Calcio : avec seulement 2,32 buts par match en moyenne, les défenses prennent le pas, permettant aux visiteurs d'arracher plus facilement des nuls ou des victoires étriquées.

Au total, 10 équipes de Serie A ont pris au moins autant de points à l'extérieur qu'à domicile en 2025/26. Des clubs comme Bologne, Crémone, Sassuolo, le Torino, Parme et Vérone affichent même de meilleurs résultats loin de leurs bases.

Les visiteurs vont-ils confirmer lors des chocs dominicaux ?

La 21ème journée a confirmé cette tendance : les équipes à domicile n'ont marqué que 0,5 but en moyenne, et aucune n'a réussi à trouver le chemin des filets plus d'une fois.

Cela crée un angle de pari fascinant pour ce week-end. Naples et Milan comptent bien en profiter lors de leurs déplacements respectifs chez la Juventus et la Roma.

L'AC Milan, actuel dauphin de l'Inter, n'a perdu qu'un seul de ses 21 matchs de championnat cette saison... et cette défaite a eu lieu à San Siro. Les hommes de Paulo Fonseca (ou nouvel entraîneur selon 2026) semblent capables de s'imposer face à une Roma en difficulté dans les grands rendez-vous. Les Giallorossi ont en effet perdu leurs quatre confrontations face aux membres actuels du Top 5.

Le choc entre la Juventus et le Napoli sera tout aussi déterminant. Si ces deux cadors font exception à la règle (avec 5 points de plus glanés à domicile qu'à l'extérieur), le champion en titre napolitain a les moyens de ramener un point de Turin. Naples a concédé trois nuls sur ses quatre derniers matchs et n'a perdu qu'une fois contre une équipe du Top 7 cette saison. La Juve, bien qu'invaincue chez elle, a vu sa progression freinée par quatre nuls à domicile. Le partage des points semble donc être le "value bet" avec une probabilité estimée à 32,3 %.

Enfin, Parme est une option sérieuse pour éviter la défaite sur le terrain de l'Atalanta, qui pourrait avoir la tête à l'Europe. Les promus n'ont perdu qu'un seul de leurs six derniers matchs (contre l'Inter) et restent sur cinq matchs sans défaite à l'extérieur en Serie A.

