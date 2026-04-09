Tendances de paris après la pause internationale dans les 5 grands championnats européens

Après de nombreux transferts de dernière minute, nous devrions mieux comprendre le véritable niveau des équipes à travers l'Europe lorsque le football de club reprendra.

Marchés de paris après les matchs internationaux Cotes Aston Villa pour marquer moins de 0,5 but contre Everton 3,15 Lyon pour battre Rennes 2,60 Gérone pour gagner ou faire match nul contre le Celta Vigo 2,40 Levante pour gagner ou faire match nul contre le Real Betis 1,70 Liverpool pour battre l'Atlético Madrid 1,65

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Les débuts rapides et les difficultés précoces en Europe

Le début de la saison 2025/26 a déjà offert un aperçu de ce à quoi on peut s'attendre dans les grands championnats européens. En Angleterre, les champions en titre de la Premier League, Liverpool, ont commencé en force. Ils sont les seuls à avoir un parcours parfait, bien qu'ils aient déjà voyagé à Newcastle et accueilli leurs principaux rivaux pour le titre, Arsenal.

À l'inverse, Aston Villa, qui a manqué de peu une place en Ligue des champions lors de la dernière journée de la saison précédente, n'a pas encore marqué de but. L'équipe d'Unai Emery est 19e au classement après une défaite décevante 3-0 à domicile contre Crystal Palace. Cependant, ils ont été actifs avec des transferts de dernière minute.

En Espagne, deux clubs sont déjà en difficulté car ils n'ont pas pris de point lors de leurs trois premiers matchs. Bien qu'on s'attendait à ce que Levante, nouvellement promu, lutte, le Gérone de Michel a été étonnamment mauvais, ayant concédé 10 buts jusqu'à présent.

En Ligue 1, la forme de début de saison de Lyon suggère qu'ils pourraient être la principale menace pour le PSG. L'équipe de Paulo Fonseca a remporté ses trois matchs sans encaisser de but, y compris une victoire 1-0 contre le vice-champion 2024/25, Marseille.

La pause internationale servira d'occasion de remise à zéro pour les équipes en difficulté. Pendant ce temps, Liverpool et Lyon espéreront que cela ne brise pas leur élan.

Quelles tendances de paris vont se poursuivre ?

Après un été record en termes de dépenses, on s'attend à encore de bons résultats à Anfield. Alexander Isak est désormais à bord. Cependant, il n'est pas nécessaire pour Arne Slot de précipiter le Suédois dans son onze de départ, avec Hugo Ekitike prêt à attaquer.

Burnley, nouvellement promu, jouera contre Liverpool ensuite, qui accueillera ensuite l'Atlético Madrid en Ligue des champions. L'équipe de Diego Simeone est sans victoire et peu impressionnante jusqu'à présent en Liga, donc les Reds devraient gagner ces deux matchs.

Lyon semble également capable de prolonger sa série de victoires. Ils étaient bien meilleurs que Marseille lors de leur dernier match, ayant créé 3,04 xG contre 0,76 pour leurs adversaires. Avec une probabilité implicite de victoire de seulement 41,7 %, ils sont d'une bonne valeur pour battre Rennes lors de leur prochain match.

Quant aux équipes en difficulté, Aston Villa a recruté Jadon Sancho et Harvey Elliott à la dernière minute. Cependant, les deux auront besoin de temps pour se mettre en forme pour le match. Par conséquent, Villa pourrait avoir du mal à battre une équipe d'Everton qui n'a pas encore encaissé lors de ses deux sorties compétitives dans son nouveau stade.

Il pourrait y avoir un renversement de certaines des premières tendances en Liga, cependant. Le seul but que Levante a marqué à domicile jusqu'à présent est venu contre Barcelone, lorsqu'ils n'ont pas réussi à obtenir un point à cause d'un but contre son camp dans le temps additionnel. Ils pourraient obtenir un résultat positif contre une équipe de Betis qui n'a pas encore marqué plus d'un but en quatre matchs.

La situation pourrait également bientôt s'améliorer à Gérone. Ayant recruté l'attaquant Vladyslav Vanat pour 15 millions d'euros et le gardien expérimenté Dominik Livakovic, ils ont fait des ajouts clés à chaque extrémité du terrain. Un premier point contre le Celta Vigo, sans victoire, lors de leur prochain match est un résultat réaliste.

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