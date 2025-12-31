Pronostic Sunderland vs Manchester City 01/01/2025 : Un test de feu pour Le Bris

S'imposer au Stadium of Light n'est jamais une formalité, mais les Cityzens de Pep Guardiola semblent intraitables et comptent bien poursuivre leur impressionnante série de victoires.

Pronostic Sunderland vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Sunderland vs Manchester City

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sunderland 1-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Sunderland - Brian Brobbey ; Manchester City - Erling Haaland, Rayan Cherki

Après un retour tonitruant en Premier League, Sunderland marque légèrement le pas. Les Black Cats abordent ce premier choc de 2026 avec un bilan mitigé d'une seule victoire sur leurs cinq derniers matchs, n'ayant trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises en décembre. Cependant, leur solidité à domicile reste un atout majeur pour faire douter le champion en titre.

En face, Manchester City tourne à plein régime. Sur une série de huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues, les Cityzens ne pointent qu'à deux longueurs du leader, Arsenal. Leur force de frappe est terrifiante : ils ont inscrit au moins trois buts lors de cinq de leurs six dernières sorties en championnat.

Les effectifs probables pour Sunderland vs Manchester City

Composition attendue de Sunderland : Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin, Xhaka, Geertruida, Rigg, Le Fée, Adingra, Brobbey.

Composition attendue de Manchester : Donarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Reijnders, Gonzalez, Cherki, Foden, Haaland.

Haaland porte City vers la victoire

Le niveau actuel d'Erling Haaland est tel que la cote pour son but seul n'offre plus de réelle valeur. Muet lors du succès 2-1 contre Nottingham Forest, ce n'était que la sixième fois de la saison qu'il ne se montrait pas décisif. Les deux effectifs sont décimés par la CAN 2025 (Sunderland perd notamment Sadiki et Reinildo ; City est privé d'Aït-Nouri et Marmoush), mais la profondeur de banc des Cityzens devrait leur permettre de faire la différence.

Pronostic 1 Sunderland vs Manchester City : Erling Haaland buteur et victoire de Manchester City, cote de 1,84

L'enfer du Stadium of Light

Malgré le lourd revers (3-0) encaissé au match aller ce mois-ci, Sunderland devrait montrer un tout autre visage chez lui. Les hommes de Régis Le Bris sont invaincus depuis huit réceptions cette saison, ayant déjà accroché Arsenal et Aston Villa. Les Black Cats ont marqué lors de chaque match à domicile cette saison. Face à une défense de City qui a tout de même craqué récemment contre Leeds ou Fulham, voir les deux équipes marquer semble très probable.

Pronostic 2 Sunderland vs Manchester City : Les deux équipes marquent, cote de 1,70 sur Winamax

Tout se jouera après la pause

L'analyse des matchs de Sunderland révèle une tendance forte : l'équipe de Le Bris est bien plus prolifique au retour des vestiaires. Avec 14 buts marqués en seconde période (contre seulement 6 en première), Sunderland finit souvent fort, mais s'expose aussi davantage (10 buts concédés après la pause). City suivant une courbe similaire, on peut s'attendre à ce que le match s'emballe et que la majorité des buts soient inscrits en seconde mi-temps.

Pronostic 3 Sunderland vs Manchester City : La deuxième mi-temps avec le plus de buts est cotée à 1,94 sur Winamax

+