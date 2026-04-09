Pronostic Real Sociedad vs Real Madrid 13/09/2025 : Mbappé pour sécuriser une autre victoire

Notre expert en paris s'attend à ce que les visiteurs prolongent leur début de saison parfait, en gagnant sans encaisser de but, et à ce que Kylian Mbappé marque à nouveau.

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Pronostic Real Sociedad vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Sociedad vs Real Madrid

Kylian Mbappé marque à tout moment avec une cote de 1.76 sur Winnamax

Les deux équipes marquent - Non avec une cote de 1.88 sur Winnamax

Mi-temps - Real Madrid avec une cote de 1.94 sur Winnamax

Le Real Madrid devrait s'imposer 2-0 contre la Real Sociedad.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Ces deux clubs ont changé d'entraîneur cet été. Jusqu'à présent, Xabi Alonso du Real Madrid a connu un meilleur départ que Sergio Francisco de la Real Sociedad.

Bien que l'équipe d'Alonso ait subi une lourde défaite en Coupe du Monde des Clubs face au PSG en juillet, elle s'est montrée bien meilleure défensivement au début de la Liga. Son équipe a remporté trois matchs consécutifs, n'encaissant qu'un seul but lors de la victoire 2-1 contre Majorque.

Pendant ce temps, la Real n'a pas encore gagné sous sa nouvelle direction. Ayant perdu leur homme clé Martin Zubimendi au profit d'Arsenal, les Basques n'ont pas convaincu. Ils sont bloqués à seulement deux points, après une défaite 1-0 contre le nouvellement promu Real Oviedo lors de la 3ᵉ journée.

Les effectifs probables pour Real Sociedad vs Real Madrid

Composition attendue de Real Sociedad : Remiro, Muñoz, Ćaleta-Car, Zubeldia, Aramburu, Marin, Gorrotxategi, Méndez, Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Carvajal, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Mbappé, Brahim

Mbappé pour continuer sur sa lancée

Bien que Mbappé ait eu un début de saison lent l'année dernière, il semble beaucoup plus affûté et heureux dans cette équipe. Il s'épanouit dans la responsabilité de mener l'attaque madrilène et a marqué trois buts en trois matchs de La Liga 2025/26.

De plus, il a une moyenne de six tirs par match, l'ancien Pichichi ayant tendance à se placer dans de nombreuses bonnes positions. Il y a même des signes timides que son entente avec Vinícius Junior pourrait s'améliorer.

Mbappé affiche également un excellent bilan contre cet adversaire. Il a marqué six buts en cinq apparitions contre la Real Sociedad. Le joueur de 26 ans a inscrit trois des quatre buts de son équipe contre les Basques en Liga la saison dernière.

Pronostic 1 Real Sociedad vs Real Madrid : Kylian Mbappé marque à tout moment avec une cote de 1.76 sur Winnamax

La Real probablement muette

La principale raison de la fin du long mandat d'Imanol Alguacil en tant qu'entraîneur à la Reale Arena était l'incapacité de l'équipe à marquer des buts. La saison dernière, la Real Sociedad avait une moyenne de seulement 0,92 but par match en championnat, ce qui a contribué à leur chute et à leur 11ᵉ place.

Bien qu'ils aient signé Carlos Soler tard dans le mercato, ils semblent susceptibles de lutter à nouveau dans le dernier tiers. Jusqu'à présent, ils n'ont marqué que trois buts en trois rencontres favorables pour un total xG de 2,97.

Aucune des deux équipes n'a réussi à trouver le filet lors de leurs six dernières confrontations à San Sebastián. Par conséquent, il pourrait être intéressant de parier sur une seule équipe qui marque ici, avec une probabilité implicite de 50%.

Pronostic 2 Real Sociedad vs Real Madrid : Les deux équipes marquent - Non avec une cote de 1.88 sur Winnamax

Les visiteurs en tête à la pause

Le Real Madrid a 47,6 % de chances d'être en tête à la mi-temps. Cela s'est produit lors de leurs deux dernières rencontres, même s'ils ont d'abord été menés contre Majorque.

Les craintes d'épuisement après la Coupe du Monde des Clubs semblent avoir disparu. Ils auraient pu gagner leur dernier match par une marge bien plus grande. Quelques décisions marginales ont fait qu'ils ont vu trois buts annulés lors d'une victoire 2-1 au Santiago Bernabéu.

Les parieurs doivent également savoir qu'aucun des principaux joueurs brésiliens de Madrid n'a été convoqué par Carlo Ancelotti pendant la trêve internationale. Par conséquent, des joueurs comme Vinícius, Rodrygo, et Éder Militão devraient être frais et prêts à avoir un impact majeur sur ce match.