Pronostics Real Oviedo vs Real Madrid 24/08/2025: 26 ans de souffrance à continuer

Notre expert en paris prévoit une tâche ardue pour l'équipe récemment promue en La Liga. Cependant, avec le soutien de leurs supporters à domicile, ils pourraient poser des problèmes aux visiteurs.

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Pronostics Real Oviedo vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Oviedo vs Real Madrid

Plus/moins : plus de 2,5 buts à 1,72 sur Winamax

Buteur à tout moment : Kylian Mbappé à 1,66 sur Winamax

1x2 & BTTS : Real Madrid & Oui à 3,05 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 3-1 pour le Real Madrid.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Après 24 ans d'absence, le Real Oviedo est de retour en La Liga après avoir remporté les barrages de promotion la saison dernière. Cela donne une nouvelle chance à Santi Cazorla, 40 ans, de jouer dans l'élite espagnole.

Cependant, le milieu de terrain talentueux n'a pas joué lors du match d'ouverture de son équipe contre Villarreal la semaine dernière. L'équipe nouvellement promue a été surpassée et a subi une défaite 2-0, ce qui pourrait être un signe de ce qui les attend cette saison.

Malheureusement, ils joueront ensuite contre le Real Madrid, une équipe étoilée. Leur seul réconfort est qu'ils joueront devant leurs 30 000 supporters au Estadio Nuevo Carlos Tartiere.

De plus, les Merengues sont en période de transition après le départ de Carlo Ancelotti. L'ancien milieu de terrain madrilène Xabi Alonso est désormais le manager. Il a eu une pré-saison décente, incluant une performance solide à la Coupe du Monde des Clubs.

Ils ont commencé leur mission pour récupérer le titre de La Liga de Barcelone avec une victoire 1-0 sur Osasuna pendant la semaine. Bien qu'ils aient affiché une performance dominante en première mi-temps, la seconde période a été moins impressionnante, et ils ont eu besoin d'un penalty pour sécuriser les trois points.

Les effectifs probables pour Real Oviedo vs Real Madrid

Composition attendue de Real Oviedo : Aaron ; Vidal, Luengo, Dani Calvo, Alhassane ; Sibo, Santi Cazorla ; Hassan, Ilic, Ilyas Chaira ; Rondon

Composition attendue de Real Madrid : Courtois ; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Alvaro Carreras ; Valverde, Tchouaméni, Güler ; Brahim, Mbappé, Vinicius Junior

Prédire un match à haut score

Les hôtes étaient bons pour marquer des buts en Segunda Division la saison dernière, ayant inscrit 56 buts en 42 matchs. Cela équivaut à une moyenne de 1,33 but par match. Leur forme à domicile, surtout à la fin de la saison dernière, encouragera leurs fans, car ils n'ont perdu aucun de leurs 10 derniers matchs de championnat.

Seul Barcelone a marqué plus de buts en La Liga que le Real Madrid la saison dernière, avec les Merengues inscrivant 78 buts en 38 matchs. Par ailleurs, 22, soit 58 % de tous leurs matchs de championnat ont produit plus de deux buts.

Bien que la dernière rencontre entre ces équipes remonte à 2012, l'historique des confrontations directes montre un schéma clair. Trois de leurs quatre derniers matchs ont comporté plus de deux buts.

Pronostic 1 Real Oviedo vs Real Madrid : Plus/moins - plus de 2,5 buts à 1,72 sur Winamax

Indéniablement puissant

Kylian Mbappé était le meilleur buteur de La Liga l'année dernière. Le Français a marqué un total impressionnant de 31 buts en 34 apparitions pour remporter le Soulier d'Or. Pour montrer à quelle fréquence il marque, Mbappé a inscrit neuf buts lors des cinq derniers matchs de championnat la saison dernière.

Cela signifie qu'il a maintenant marqué 10 buts en six matchs consécutifs de La Liga, y compris son but victorieux le week-end dernier. Au total, Mbappé a marqué 44 buts en 59 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, ce qui équivaut à un but tous les 1,34 matchs.

Il est certainement la principale menace offensive pour les visiteurs, c'est pourquoi il est le plus susceptible de trouver à nouveau le chemin des filets ce dimanche.

Pronostic 2 Real Oviedo vs Real Madrid : Buteur à tout moment - Kylian Mbappé à 1,66 sur Winamax

Beaucoup de qualité à gérer

La dernière victoire de Real Oviedo contre Real Madrid remonte à 1998. Étrangement, cela s'est produit le jour de la naissance de Kylian Mbappé. Les rencontres entre les clubs ont été rares. Cependant, les visiteurs sont invaincus lors de leurs sept derniers affrontements avec Oviedo, ayant remporté quatre victoires et fait trois matchs nuls.

Les hôtes pourraient avoir du mal à arrêter leurs visiteurs, surtout compte tenu de la puissance offensive qu'ils ont disponible sur le banc. Cependant, il pourrait y avoir quelque chose à célébrer pour les fans locaux dimanche.

L'équipe de Veljko Paunovic a marqué au moins une fois lors de chacun de leurs 10 derniers matchs de championnat. Ils sont donc capables de marquer contre une nouvelle défense du Real Madrid qui inclut Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold.