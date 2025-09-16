Pronostic Real Madrid vs Marseille 16/09/2025 : Mbappé prolonge sa série de victoires à domicile

Notre expert en paris s'attend à ce que l'équipe de Xabi Alonso l'emporte sur ses adversaires et que Kylian Mbappé marque à nouveau.

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Pronostic Real Madrid vs Marseille : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Marseille

Real Madrid gagne à une cote de 1,33 sur Winamax

Kylian Mbappé marque en premier à une cote de 3,25 sur Winamax

Real Madrid marque plus de 2,5 buts à une cote de 1.88 sur Winamax

Le Real Madrid est attendu pour gagner 3-1 contre Marseille.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Real Madrid et Marseille se rencontrent en Ligue des Champions pour la première fois depuis 16 ans. Les Blancos avaient enregistré des victoires 3-0 et 3-1 lors de leur dernière confrontation en phase de groupes 2009/10.

Ils abordent ce match en bonne forme. L'équipe de Xabi Alonso a remporté ses quatre premiers matchs en Liga cette saison. Ils ont dû puiser dans leurs ressources le week-end dernier après le carton rouge de Dean Huijsen à la 32e minute, mais ont tout de même gagné 2-1 contre la Real Sociedad.

Quant à Marseille, ils ont connu un début mitigé en Ligue 1. Ils ont dominé leurs deux matchs à domicile, marquant déjà neuf fois au Vélodrome. Cependant, ils ont également subi des défaites 1-0 à l'extérieur contre Rennes et Lyon.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Marseille

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, F. Garcia, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinicius, Mbappé, Mastantuono

Composition attendue de Marseille : Rulli, Murillo, Pavard, Aguerd, Medina, Hojbjerg, Gomes, Greenwood, Nadir, Weah, Aubameyang

Le Real Madrid pour débuter victorieusement en Europe

Le début de saison est prometteur pour le Real Madrid, avec plus de points positifs que négatifs pour Xabi Alonso jusqu'à présent. Il devient de plus en plus clair quelle sera sa formation la plus forte et son approche globale du poste.

Ils ont été assez solides défensivement, n'ayant concédé que deux buts en quatre matchs compétitifs cette saison. Les Blancos ont largement dicté le jeu, avec une possession moyenne de 60,5 % et 16,7 tirs par 90 minutes.

Vinicius Junior devrait être bien reposé, ayant sauté la trêve internationale du Brésil. Pendant ce temps, Kylian Mbappé est très en forme en attaque, ils devraient donc avoir suffisamment de puissance pour gagner ce match avec une marge décente.

Pronostic 1 Real Madrid vs Marseille : Real Madrid gagne à une cote de 1,30 sur Winamax

Mbappé pour frapper le premier à nouveau

Mbappé a pris son temps pour s'adapter à la vie dans la capitale espagnole, mais un an après son arrivée, le Français est extrêmement impressionnant. Il marque et fait des passes décisives, et semble désormais être le leader de cette équipe.

Il a dominé une faible défense de la Real Sociedad le week-end dernier, marquant le premier but dès la 12e minute. Mbappé a maintenant ouvert le score dans trois de ses quatre apparitions avec le Real Madrid lors de la saison 2025/26.

Le joueur de 26 ans s'entend bien avec Arda Güler, et ne manquera pas de motivation contre ses compatriotes mardi soir. Avec une moyenne de 5,90 tirs par 90 minutes cette saison, il est bien placé pour ouvrir le score avec une probabilité implicite de 30,3 %.

Pronostic 2 Real Madrid vs Marseille : Kylian Mbappé marque en premier à une cote de 3,00 sur Winamax

Au moins trois buts pour les hôtes

Marseille a gagné 4-0 vendredi, mais il est difficile de tirer trop de conclusions de ce score contre une équipe de Lorient réduite à 10 très tôt.

Ils étaient eux-mêmes en infériorité numérique lors de leur précédent match à Lyon. Bien qu'ils n'aient perdu que 1-0, les Olympiens ont concédé 3,04 xG. Cela indique certains problèmes structurels qu'une équipe forte du Real Madrid devrait pouvoir exploiter.

Les Blancos n'ont marqué trois buts qu'à une seule reprise jusqu'à présent cette saison. Cependant, trois buts supplémentaires leur ont été refusés par des décisions arbitrales serrées contre Majorque lors de leur dernier match à domicile. Malgré le carton rouge de Huijsen, ils ont également créé 2,42 xG contre la Real Sociedad le week-end dernier.

Avec un éventuel retour de Trent Alexander-Arnold, ils devraient avoir plus de créativité depuis les positions profondes dans ce match. L'équipe espagnole devrait dominer Marseille et semble capable de marquer plus de 2,5 buts, avec une probabilité implicite de 50 %.