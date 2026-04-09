Pronostic Real Madrid vs Juventus 22/10/2025 : Mbappé pour mener les hôtes à la victoire

Notre expert en paris prévoit une victoire à domicile, avec des buts marqués après la pause et Kylian Mbappé qui continue sa série impressionnante.

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Pronostic Real Madrid vs Juventus : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Juventus

Real Madrid gagne sans encaisser de but à une cote de 2,35 sur Winamax

Kylian Mbappé marque à tout moment à une cote de 1,60 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts - 2ème mi-temps à une cote de 1,92 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score - Real Madrid 2-0 Juventus

Pronostic des buteurs - Real Madrid : Kylian Mbappé x2

Le Real Madrid a remporté 10 de ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues cette saison. Ils ont obtenu une victoire 1-0 à Getafe dimanche, ce qui les maintient en tête de la Liga.

L'équipe de Carlo Ancelotti a également battu Marseille et Kairat en Ligue des Champions. Une autre victoire ici les rapprocherait déjà d'une place dans les phases éliminatoires.

La Juventus, en revanche, a plus de travail à faire après avoir seulement fait match nul lors de ses deux premiers matchs contre le Borussia Dortmund et Villarreal. Leur forme nationale a également chuté ces dernières semaines. Les géants italiens n'ont pas gagné en six matchs toutes compétitions confondues depuis leur victoire contre l'Inter en Serie A.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Juventus

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Modric, Kroos, Vinicius, Mbappé, Rodrygo

Composition attendue de la Juventus : Szczesny, Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro, Locatelli, Rabiot, Pogba, Chiesa, Vlahovic, Di Maria

Juve en difficulté au Bernabéu

La Juventus a déjà été impliquée dans un match nul 4-4 dans cette compétition et dans une victoire 4-3 en Serie A cette saison. Cependant, avec seulement 5,0 xG créés au total lors de ces deux matchs, ces scores ne racontent pas toute l'histoire.

Le jeune Turc Kenan Yildiz a impressionné, mais sinon, les attaquants de la Juve ont eu du mal à s'imposer. Ils n'ont pas marqué lors de leurs deux derniers matchs contre Como et Milan. L'équipe de Massimiliano Allegri a également créé moins de xG que leurs adversaires lors de quatre de leurs cinq derniers matchs.

Les visiteurs risquent de rencontrer des difficultés face à une solide équipe du Real Madrid qui n'a trébuché qu'une seule fois cette saison. Les Blancos ont remporté 45% de leurs matchs sans encaisser de but. Ils peuvent également tirer confiance d'une victoire 1-0 sur la Juventus lors de la Coupe du Monde des Clubs en juillet.

Pronostic 1 Real Madrid vs Juventus : Real Madrid gagne sans encaisser de but à une cote de 2,35 sur Winamax

Inarrêtable Mbappé

Il ne fait aucun doute sur qui a été le joueur le plus important du Real Madrid cette saison. Mbappé a été presque inarrêtable et a marqué au moins une fois lors de chacun de ses 11 derniers matchs pour le club et le pays. Il n'a échoué à marquer qu'une seule fois cette saison, c'était en août contre Majorque.

Le Français s'entend à merveille avec Arda Güler, et les deux ont combiné pour le seul but du Real Madrid à Getafe dimanche. Mbappé n'était pas à son meilleur niveau clinique dans ce match, mais il s'est placé dans de nombreuses bonnes positions et a tenté sept tirs au total.

Il a déjà marqué cinq fois en Ligue des Champions. L'attaquant du Real Madrid a en moyenne 7,94 tirs par 90 minutes lors des deux premiers matchs de son équipe dans la compétition.

Pronostic 2 Real Madrid vs Juventus : Kylian Mbappé marque à tout moment à une cote de 1,60 sur Winamax

Action attendue après la pause

La tendance récente des matchs du Real Madrid a été que la deuxième mi-temps produit la plupart des actions dangereuses. Il leur a fallu attendre la 80e minute pour trouver une percée ce week-end en Liga. Pendant ce temps, tous les quatre buts de leur match précédent contre Villarreal ont été marqués en seconde période.

Les portes se sont également ouvertes après la pause lors de leur dernier match de Ligue des Champions contre Kairat, lorsque les Blancos ont marqué quatre fois pour sceller une victoire 5-0. Avec tous ses joueurs offensifs actuellement disponibles, Ancelotti aura des options s'il doit se tourner vers le banc dans ce match.

Si la Juventus doit menacer, leur meilleure chance de marquer pourrait également venir en seconde période. Le club turinois n'a pas trouvé le chemin des filets avant la pause lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.