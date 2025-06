Pronostic Real Madrid vs CF Pachuca 22/06/2025 : Les Blancos à l'attaque

Découvrez nos trois pronostics pour le match Real Madrid vs CF Pachuca lors de leur affrontement en Coupe du Monde des Clubs dimanche 22 juin.

Les Blancos n'ont pas vraiment bien démarré contre Al-Hilal, mais Xabi Alonso devrait décrocher ses trois premiers points à Charlotte.

Pronostic Real Madrid vs CF Pachuca : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs CF Pachuca

Victoire du Real Madrid 2-1, 3-1 ou 4-1** avec une cote de 3,75 sur Winamax

Les deux équipes marquent** avec une cote de 1,86 sur Winamax

Plus de 3,5 buts** avec une cote de 2,10 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 3-1 du Real Madrid contre Pachuca.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Real Madrid a rencontré quelques défis à Miami en étant tenu en échec par Al-Hilal, mais les Saoudiens n'étaient pas des adversaires faciles. Les Madrilènes sont invaincus depuis quatre matchs avant cette rencontre, en ayant remporté trois. Ils sont clairement favoris pour ce match, avec de nombreux joueurs désireux de se démarquer.

Pendant ce temps, les Mexicains ont été inconstants. Pachuca n'a remporté qu'un seul de ses récents matchs compétitifs. Ils n'ont échoué à marquer que dans trois de leurs 19 derniers matchs toutes compétitions confondues, et Salomón Rondón montre des signes de retour à sa meilleure forme. Madrid a assuré une victoire 3-0 lorsque ces deux équipes se sont rencontrées lors de la Coupe Intercontinentale en décembre.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs CF Pachuca

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen, Fran Garcia, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius, Mbappé

Composition attendue de CF Pachuca : Moreno, Rodríguez, Pereira, Bauermann, Gonzalez, Pedraza, Montiel, Palavecino, Domínguez, Kenedy, Rondón

Le coup d'envoi du tournoi pour le Real Madrid

Après un match difficile contre Al-Hilal, où Kylian Mbappé était absent, le Real Madrid doit retrouver sa forme cette semaine. Mbappé reste incertain, mais même si le Français ne joue pas, ils devraient avoir assez pour l'emporter sur les Mexicains. S'il revient, leurs chances de grande victoire augmenteront considérablement.

Les Blancos ont marqué deux buts ou plus dans tous sauf un de leurs sept derniers matchs, et ils sont pressentis pour dominer Pachuca. Ils pourraient potentiellement faire grimper le score encore plus. Leurs adversaires n'ont gardé que trois fois leur cage inviolée en 19 matchs, donc ils pourraient passer une soirée difficile.

Rondón pourrait causer des problèmes à l'équipe d'Alonso, et Oussama Idrissi est un vrai casse-tête. Assez d'équipes ont marqué contre le Real récemment pour prouver qu'ils ne sont en aucun cas intouchables.

Pronostic 1 Real Madrid vs CF Pachuca : Victoire du Real Madrid 2-1, 3-1 ou 4-1 avec une cote de 3,75 sur Winamax

Les Espagnols ne sont pas invincibles

Hilal, Majorque, Barcelone, Celta Vigo et Arsenal ont tous trouvé le moyen de passer devant les Blancos récemment - et ce n'est que dans leurs 10 derniers matchs. Les battre sera difficile, mais cela donnera à Jaime Lozano l'espoir que son équipe peut trouver le chemin des filets.

Bien que cela ne soit peut-être qu'un but de consolation, les Tuzos allaient toujours avoir du mal à sortir du Groupe H. Ils ont marqué un but contre le RB Salzburg lors de leur premier match, mais doivent affronter un adversaire bien plus coriace cette fois-ci. Ajoutez à cela le fait que la défense d'Alonso a de nouveaux membres, et les Mexicains peuvent croire qu'ils peuvent causer des dégâts.

Rondón a contribué à 21 buts et passes décisives en 37 matchs, et Idrissi en a 14 en 38. Avec Kenedy et le talent offensif abondant du Real également en jeu, nous pourrions voir des buts de part et d'autre.

Pronostic 2 Real Madrid vs CF Pachuca : Les deux équipes marquent avec une cote de 1,86 sur Winamax

Des buts attendus en Caroline du Nord

Compte tenu de tout ce que nous avons dit sur les options offensives et les fragilités défensives, les fans espèrent voir beaucoup de buts ici. Les deux défenses ont eu leurs problèmes, et cela pourrait être une bonne nouvelle pour les spectateurs neutres. Nous parions que les deux équipes marqueront, et une victoire de Madrid, donc plus de 3,5 buts est une possibilité réaliste.

Antonio Rüdiger pourrait faire son retour après une blessure, ce qui serait un atout, mais c'est la condition physique de Mbappé qui préoccupe le plus les fans de Madrid. Si l'attaquant revient, Pachuca pourrait être en réelle difficulté. Sinon, les Espagnols ont toujours des joueurs capables de faire des dégâts.

La nature expérimentale des favoris, avec de nouvelles recrues et un nouveau manager, offre une ouverture pour Pachuca. Cependant, décrocher trois points est probablement trop ambitieux.