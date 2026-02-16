Pronostic Wolves vs Arsenal 18/02/2026 : les Gunners en mission pour les trois points

Retrouvez nos trois pronostics clés pour ce match en retard de Premier League entre les Wolves, lanternes rouges, et l’Arsenal, leader du championnat.

Les meilleurs paris pour Wolves vs Arsenal

Les deux équipes marquent : Non, à une cote de 1.70 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : la seconde, à une cote de 2.15 sur Winamax

Moins de 2,5 buts au total, à une cote de 1.92 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Wolves 0-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal – Viktor Gyökeres (x2), Leandro Trossard

La situation n'a jamais été aussi sombre à Molineux. Les Wolves restent cloués à la dernière place de la Premier League avec une seule petite victoire au compteur cette saison. Ce succès unique, obtenu le mois dernier, s'inscrivait dans une brève éclaircie de quatre matches sans défaite.

Aujourd'hui, ils pointent à 18 longueurs du premier non-relégable, Nottingham Forest, avec qui ils ont partagé les points (0-0) lors de la dernière journée. Les Wolves disposent de la pire attaque du royaume avec seulement 16 buts en 26 rencontres, tandis que leur défense est la troisième plus perméable avec 48 buts encaissés.

Rob Edwards s'apprête à affronter son troisième adversaire du Top 5 en l'espace de trois semaines. Sous la menace de Manchester City, Arsenal arrive en état d'alerte : leur nul (1-1) face à Brentford a réduit leur avance sur les Citizens à seulement quatre points. Les Gunners n'ont pas su contenir des Bees déterminés, Keane Lewis-Potter douchant leurs espoirs de victoire avec une égalisation tardive.

Les deux équipes retrouvent le championnat après leurs engagements en FA Cup en milieu de semaine. Cependant, la dynamique reste largement en faveur des hommes de Mikel Arteta, déterminés à reprendre leurs distances en tête du classement.

Les effectifs probables pour Wolves vs Arsenal

Composition attendue de Wolves : Sa, Mosquera, Bueno, Krejci, Rodrigo Gomes, João Gomes, Angel Gomes, Hugo Bueno, Mane, Arokodare, Armstrong.

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Hincapie, Gabriel, Mosquera, Timber, Eze, Rice, Zubimendi, Madueke, Gyökeres, Trossard.

Un nouveau "clean sheet" en vue pour les Gunners

Rob Edwards le sait : la saison des Wolves est quasiment scellée. Après avoir vu son équipe être menée 3-0 par Chelsea dès la première période, il a avoué avoir laissé éclater sa frustration dans le vestiaire. Avec seulement 16 buts marqués – le pire bilan de la ligue – sa colère est légitime.

Le chemin des filets est un calvaire pour les Wolves, dont la différence de buts de -32 est la pire de l'élite. Ils sont restés muets lors de quatre de leurs cinq derniers matches, seul Chelsea s'étant montré assez généreux pour encaisser un but.

Arsenal se présente avec la défense la plus hermétique cette saison (17 buts concédés). Avant leur accroc contre Brentford, ils restaient sur trois "clean sheets" consécutifs. Aucune équipe n'a fait mieux que leurs 13 matches sans encaisser de but.

Face à l'inefficacité offensive des Wolves, tout indique que David Raya devrait passer une soirée tranquille. Son taux de 52 % de matches sans but encaissé est la statistique de gardien la plus impressionnante cette saison.Text

Pronostic 1 Wolves vs Arsenal : Les deux équipes marquent : Non, à une cote de 1.70 sur Winamax

Un démarrage diesel qui profite à Arsenal

Arsenal a peiné à entrer dans son match contre Brentford, ne cadrant aucune frappe en première période (xG famélique de 0,12). Seul un match de Premier League a fait pire en termes de tentatives lors des 45 premières minutes cette saison : Wolves vs Brentford en décembre 2025.

Les difficultés offensives des Wolves sont chroniques, et leurs deux seuls buts inscrits lors des six dernières journées l'ont été en seconde période. De son côté, Arsenal a marqué six de ses dix derniers buts après l'intervalle. Noni Madueke n'a d'ailleurs débloqué la situation contre Brentford qu'après l'heure de jeu.

Les Wolves offrent peu de danger en début de match et restent vulnérables physiquement en fin de rencontre. Avec un banc plus profond et une qualité technique supérieure, Arsenal devrait prendre l'ascendant à mesure que les espaces se libèrent.

Pronostic 2 Wolves vs Arsenal : Mi-temps avec le plus de buts : la seconde, à une cote de 2.15 sur Winamax

Un duel verrouillé à Molineux ?

Si Arsenal a enchaîné les cartons récemment avec trois buts ou plus lors de quatre sorties consécutives, la machine s'est un peu grippée : les Gunners n'ont marqué qu'à une seule reprise lors de deux de leurs trois derniers matches.

Malgré leur statut de meilleure équipe à l'extérieur cette saison, les Londoniens ont montré des signes de fébrilité lors de leurs derniers déplacements, perdant des points à deux reprises lors de leurs trois derniers voyages (0-0 à Forest et 1-1 à Brentford).

Les Wolves sont sans victoire depuis six matches de championnat, dont quatre se sont terminés avec moins de 2,5 buts. Dans ce contexte, une victoire d'Arsenal semble inévitable, mais il ne faut pas s'attendre à une pluie de buts. Un succès maîtrisé et pragmatique des leaders est le scénario le plus probable.

Pronostic 3 Wolves vs Arsenal : Moins de 2,5 buts au total, à une cote de 1.92 sur Winamax

