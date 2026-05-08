Pronostic Wolfsburg vs Bayern 09/05/2026 : les Loups s'enfoncent vers la relégation

Alors que le Bayern dispute une demi-finale de Ligue des Champions capitale ce mercredi, Wolfsburg espère que le Rekordmeister aura déjà la tête ailleurs pour tenter de créer l'exploit.

Les meilleurs paris pour Wolfsburg vs Bayern

Victoire du Bayern & les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 2,60 chez Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,70 chez Winamax

Nicolas Jackson buteur à une cote de 2,10 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Wolfsburg 1-3 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Wolfsburg - Pejcinovic ; Bayern Munich - Kane, Jackson, Musiala

Wolfsburg ne dispose plus que de deux matches pour sauver sa place dans l'élite, à commencer par la réception périlleuse du champion en titre, le Bayern Munich.

À domicile, le bilan des Loups est alarmant : une moyenne famélique de 0,63 point par match cette saison. Avec seulement deux victoires en 16 réceptions à la Volkswagen Arena, Wolfsburg traîne son incapacité à s'imposer devant son public comme un boulet. Pire, ils ont concédé dix défaites sur leurs terres, exaspérant des supporters qui voient le spectre de la relégation se rapprocher.

En 2026, Wolfsburg n'a goûté à la victoire à domicile qu'une seule fois (2-1 contre St. Pauli en janvier). L'historique face au Bayern n'incite guère à l'optimisme : les Bavarois sont invaincus lors des 20 dernières confrontations, restant même sur une série de sept victoires consécutives. En janvier dernier, le Bayern avait d'ailleurs infligé une correction historique aux Loups à l'Allianz Arena (8-1).

Côté bavarois, si le titre national est déjà en poche, l'esprit est tourné vers la demi-finale retour de C1 face au PSG. Si les hommes de Vincent Kompany parviennent à remonter leur but de retard pour atteindre la finale, ils arriveront en Basse-Saxe avec un moral gonflé à bloc.

Toutefois, quelques signes de relâchement apparaissent en championnat. Le Bayern n'a réalisé aucun "clean sheet" lors de ses trois dernières sorties en Bundesliga, encaissant même trois buts à domicile contre la lanterne rouge, Heidenheim.

Les effectifs probables pour Wolfsburg vs Bayern

Composition attendue de Wolfsburg : Grabara, Koulierakis, Vavro, Belocian, Maehle, Eriksen, Vinicius, Wimmer, Kumbedi, Pejcinovic, Daghim.

Composition attendue de Bayern : Urbig, Stanisic, Tah, Min-jae, Ito, Pavlovic, Ndiaye, Musiala, Goretzka, Jackson, Kane.

Une énorme valeur sur la victoire bavaroise avec des buts

Les statistiques sont formelles : les deux équipes ont trouvé le chemin des filets dans 83 % des six dernières confrontations en Bundesliga. Sur cette même période, le Bayern affiche un taux de victoire de 100 %. Pourtant, le marché des paris n'estime qu'à 41,67 % la probabilité que ce scénario se répète ce samedi.

C'est, selon nous, la plus belle opportunité ("value bet") de notre sélection pour ce match.

Même sans enjeu comptable pour eux, et face à une équipe de Wolfsburg qui jouera sa vie, les Munichois conservent une qualité intrinsèque largement supérieure. Le Bayern a remporté cinq de ses six derniers matches de championnat, inscrivant au passage la bagatelle de 23 buts.

Pronostic 1 Wolfsburg vs Bayern : Victoire du Bayern & les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 2,60 chez Winamax

Un festival offensif en prévision (Plus de 3,5 buts)

Le spectacle est garanti avec le Bayern : leurs six derniers matches de Bundesliga ont généré 33 buts, soit une moyenne spectaculaire de plus de 5 buts par match. L'historique des déplacements munichois à la Volkswagen Arena confirme cette tendance.

Sept des neuf dernières confrontations à Wolfsburg ont dépassé la barre des 3,5 buts. Plus impressionnant encore : trois des cinq derniers duels sur cette pelouse ont vu au moins cinq buts inscrits.

Le marché évalue à 58,82 % la probabilité de voir plus de 3,5 buts ce week-end. Malgré une possible fatigue liée à la scène européenne, l'armada offensive du Bayern reste élite face à une défense de Wolfsburg aux abois à domicile.

Pronostic 2 Wolfsburg vs Bayern : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,70 chez Winamax

Nicolas Jackson sur sa lancée

Avec un ratio d'un but tous les trois matches en Bundesliga cette saison, Nicolas Jackson réalise un exercice solide, surtout dans l'ombre de Harry Kane et Luis Diaz.

Diaz pourrait être laissé au repos suite au choc face au PSG, ce qui laisse le champ libre à Jackson. L'attaquant est en pleine confiance : il a inscrit trois buts lors de ses quatre dernières apparitions, ajoutant une passe décisive à son bilan.

Depuis mars, Jackson affiche un taux de réussite face au but de 80 % en championnat. Pourtant, les bookmakers n'estiment ses chances de marquer qu'à 48,78 %. Cette cote nous semble sous-évaluée compte tenu de la rotation quasi certaine imposée par Vincent Kompany.

Pronostic 3 Wolfsburg vs Bayern : Nicolas Jackson buteur à une cote de 2,10 chez Winamax

+