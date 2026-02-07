Pronostic Valencia vs Real Madrid 08/02/2026 : les Merengues pourraient perdre des points

Notre expert en paris s'attend à ce que Kylian Mbappé ouvre de nouveau le score, mais voit Valence revenir pour arracher le point du nul.

Pronostic Valencia vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Valencia vs Real Madrid

Kylian Mbappé premier buteur à une cote de 2,80 sur Winamax

Deuxième mi-temps : Valence marque plus de 0,5 but à une cote de 2,10 sur Winamax

Double chance : Valence ou nul à une cote de 2,40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Valence 1-1 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Valence – Hugo Duro ; Real Madrid – Kylian Mbappé

Pas moins de 12 clubs sont impliqués dans la lutte pour le maintien en La Liga cette saison. Valence fait certainement partie de ces équipes, mais un bilan de sept points en quatre matchs a renforcé leurs chances de survie.

Cependant, ils abordent ce match sur deux défaites consécutives. Les "Che" ont été battus 2-1 par l'Athletic Club en Copa del Rey mercredi. Le Real Madrid ayant déjà été éliminé de cette compétition, il a bénéficié d'une rare semaine de repos au milieu des matchs.

Malgré trois défaites déjà concédées dans les compétitions de coupe en 2026, les visiteurs affichent une bonne forme en championnat. Ils ont remporté leurs six derniers matchs dans l'élite espagnole.

Les effectifs probables pour Valencia vs Real Madrid

Composition attendue de Valencia : Dimitrievski, Gaya, Copete, Tarrega, Foulquier, Ugrinic, Pepelu, Danjuma, Beltran, Rioja, Duro

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Camavinga, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Guler, Ceballos, Rodrygo, Mbappé, Mastantuono

Mbappé pour ouvrir le score à nouveau

Vinicius Junior est suspendu pour ce match, tandis que Jude Bellingham est blessé. Cela renforce l'idée que Mbappé sera la principale menace offensive des visiteurs.

Le Français est le seul buteur régulier des Madrilènes cette saison, avec déjà 37 réalisations toutes compétitions confondues. Mbappé est en passe d'atteindre la barre des 50 buts en club sur une seule saison pour la première fois.

En La Liga, le joueur de 27 ans représente à lui seul 47 % du total des buts de son équipe. Le changement d'entraîneur n'a pas modifié la situation : il a marqué huit buts en cinq matchs sous les ordres d'Álvaro Arbeloa.

Ayant également ouvert le score lors de quatre de ces rencontres, Mbappé est le candidat idéal pour débloquer le compteur. Parier sur lui semble judicieux, même avec une probabilité implicite élevée de 34,5 %.

Pronostic 1 Valencia vs Real Madrid : Kylian Mbappé premier buteur à une cote de 2,80 sur Winamax

Valence devrait monter en puissance

Si les supporters de Valence ont parfois été mécontents de leur équipe cette saison, ils répondent toujours présent lors de la venue du Real Madrid. Cela devrait porter les joueurs locaux dans leur quête d'exploit face aux prétendants au titre.

L'attaque de Carlos Corberan s'est montrée bien plus performante en seconde période cette saison. Ils n'ont inscrit que cinq buts en première mi-temps en La Liga, contre 18 après la pause. Par ailleurs, 80 % des buts marqués à Mestalla l'ont été en seconde période.

Hugo Duro traverse une période particulièrement prolifique à domicile. L'attaquant a marqué lors de ses quatre derniers matchs de championnat à Mestalla, incluant un but victorieux à la 79e minute contre Levante et une égalisation à la 92e minute face à Séville.

La défense du Real Madrid s'est également montrée bien plus vulnérable après la pause, encaissant 72 % de ses buts en championnat en seconde période. Dès lors, pariser sur un but des locaux au retour des vestiaires semble offrir une belle valeur.

Pronostic 2 Valencia vs Real Madrid : Deuxième mi-temps : Valence marque plus de 0,5 but à une cote de 2,10 sur Winamax

Les "Che" pour freiner la course au titre du Real

Bien que le Real Madrid ait enchaîné les bons résultats en championnat récemment, la manière laisse parfois à désirer. Ils ont eu besoin d'un penalty de Mbappé à la 100e minute pour sceller une victoire peu convaincante 2-1 à domicile contre le Rayo Vallecano.

Après une prestation très décevante à Lisbonne, ce n'était pas le résultat attendu par Arbeloa. Une défaite 4-2 face au Benfica lors de leur dernier match de Ligue des champions a mis en lumière de nombreuses failles défensives. Leurs adversaires ont généré 3,01 xG et huit occasions franches durant ce match.

Ayant également été battu par Albacete (D2) depuis le changement d'entraîneur, le Real Madrid doit encore beaucoup s'améliorer. Ils pourraient souffrir à Mestalla, d'autant plus avec leurs absences de taille.

Valence n'a perdu que deux fois à domicile en championnat cette saison et reste sur six matchs sans défaite à Mestalla en Liga depuis son revers contre Villarreal en octobre. Parier sur un résultat positif de Valence (victoire ou nul) paraît solide avec une probabilité implicite de 40 %.

Pronostic 3 Valencia vs Real Madrid : Double chance : Valence ou nul à une cote de 2,40 sur Winamax

