Pronostic Tottenham vs Manchester City 01/02/2026 : la descente aux enfers continue pour les Spurs ?

Tottenham n'a remporté que deux victoires à domicile cette saison. Manchester City, vainqueur lors de ses deux derniers déplacements chez les Spurs, visera le coup du chapeau ce dimanche.

Pronostic Tottenham vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Tottenham vs Manchester City

Man City / Man City (Mi-temps / Fin de match) à une cote de 2,50 chez Winemax

Les deux équipes marquent : Non à une cote de 2,20 chez Winemax

Rayan Cherki buteur ou passeur décisif à une cote de 2,10 chez Winemax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Tottenham 0-2 Man City

Pronostic des buteurs : Man City – Haaland, Semenyo

Manchester City, actuel dauphin, se déplace chez le 14e, Tottenham, ce dimanche après-midi. L'objectif est clair : réduire l'écart sur le leader, Arsenal.

Tottenham traverse une crise profonde avec seulement trois points glanés lors de ses cinq derniers matchs de Premier League. Les Spurs ne comptent plus que huit longueurs d'avance sur la zone rouge. Avec un bilan comptable affichant plus de défaites que de victoires, la tendance devient alarmante pour le club. Ils ne comptent que quatre points de plus que la saison passée à la même époque, qu'ils avaient terminée à une médiocre 17e place.

Leur bilan à domicile est un chantier prioritaire : ils ont déjà concédé six défaites en 11 réceptions sur cet exercice 2025/26. Pire encore, ils n'ont triomphé qu'une seule fois devant leur public depuis la mi-août.

Côté City, si les hommes de Pep Guardiola n'ont gagné que deux de leurs six dernières rencontres, ils ne pointent qu'à quatre unités des Gunners. Ils restent la meilleure attaque de Premier League avec 47 buts inscrits en 23 matchs, tout en affichant la deuxième meilleure défense du royaume (0,91 but encaissé par match en moyenne).

Si City compte cinq points de plus que la saison dernière au même stade, leur rythme de croisière reste bien en deçà des standards stratosphériques affichés lors des sept saisons précédentes.

Les effectifs probables pour Tottenham vs Manchester City

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Spence, Porro, Romero, van de Ven, Udogie, Bissouma, Gallagher, Odobert, Tel, Simons, Solanke.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Rodri, Silva, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland.

City pour prendre les devants et tenir le score

La cote de City en victoire sèche manquant de valeur, nous nous tournons vers le marché "Mi-temps / Fin de match". City a ouvert le score dans 64 % de ses déplacements cette saison. À l'inverse, Tottenham a concédé l'ouverture du score dans 64 % de ses matchs à domicile en 2025/26.

En moyenne, City débloque la situation à l'extérieur dès la 27e minute, contre une moyenne de 33 minutes pour les autres équipes du championnat. Les Cityzens ont mené à la pause dans 55 % de leurs 11 matchs hors de leurs bases. Les bookmakers n'estiment qu'à 40 % la probabilité de voir City mener à la mi-temps et remporter le match, ce qui nous semble sous-évalué.

Vu la faiblesse de Tottenham lorsqu'ils sont menés au score (0,29 point par match seulement après avoir concédé l'ouverture du score à domicile), le combiné Mi-temps / Fin de match est l'option la plus intéressante de nos pronostics.

Pronostic 1 Tottenham vs Manchester City : Man City / Man City (Mi-temps / Fin de match) à une cote de 2,50 chez Winemax

Vers un nouveau "Clean Sheet" dans ce choc

L'une des deux équipes a gardé sa cage inviolée lors de chacune des sept dernières confrontations entre ces deux clubs au Tottenham Hotspur Stadium. City reste d'ailleurs sur deux victoires nettes sans encaisser de but dans le Nord de Londres.

Les probabilités d'un clean sheet des Skyblues dimanche sont élevées. Ils ont remporté 27 % de leurs matchs à l'extérieur sans prendre de but, un chiffre bien supérieur à la moyenne de la ligue (15 %). Avec une défense qui n'encaisse que 1,18 but par déplacement, City a les armes pour éteindre l'attaque des Spurs, surtout si ces derniers courent après le score.

Au regard de l'historique récent des face-à-face, le "Non" pour "Les deux équipes marquent" présente une valeur réelle.

Pronostic 2 Tottenham vs Manchester City : Les deux équipes marquent : Non à une cote de 2,20 chez Winemax

Cherki, le facteur X

Depuis son arrivée en provenance de Lyon l'an dernier, Rayan Cherki est une véritable bouffée d'oxygène pour l'attaque de City. À 22 ans, l'international français réalise une saison pleine : 9 implications sur des buts (2 buts, 7 passes) en 18 matchs, soit un ratio d'un match sur deux.

Ses statistiques en coupes (3 buts en 6 matchs de C1, 4 implications en 3 matchs d'EFL Cup) prouvent son influence grandissante. Alors que les marchés n'évaluent qu'à 47,62 % ses chances d'être décisif ce week-end, sa forme actuelle suggère le contraire. Avec la blessure de Doku contre Galatasaray, Guardiola devrait logiquement titulariser Cherki et Semenyo sur les ailes.

Pronostic 3 Tottenham vs Manchester City : Rayan Cherki buteur ou passeur décisif à une cote de 2,10 chez Winemax

